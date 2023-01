Edomex: dos mujeres, dos coaliciones por la gubernatura

*En el Estado de México ya quedó confirmado que el tiro será entre dos mujeres y un varón: por la coalición Morena-Verde y PT irá la maestra Delfina Gomez Álvarez, como en este espacio se dijo con toda oportunidad, por el PRI-PAN-PRD-Nueva Alianza va Alejandra del Moral Vela y por Movimiento Ciudadano su líder en esa entidad, Juan Zepeda. Estirando la liga hasta el último minuto, los del Verde volvieron a vender caro su amor y según las malas lenguas de la grilla mexiquense, a cambio de 3 Secretarías y un puñado de millones para precampaña, se “convencieron” de que Delfina es la opción a apoyar. Por lo pronto, este sábado inició en Toluca y ayer domingo en Neza la precampaña de doña Delfina que sabe que no tiene tiempo que perder, Del Moral se registra ante su partido mañana martes 17 y Juan Zepeda, sin esperanzas de gobernar el estado, irá por al menos 3% de los votos para salvar el registro de los naranjas de Dante Delgado. ¡Arrancaaan!

*Las razones que tuvo Cuauhtémoc Blanco Bravo para remover a Víctor Mercado Salgado de la Secretaría de Movilidad y Transporte y nombrarlo coordinador de asesores de la Oficina de la Gubernatura, fueron con la finalidad de perfilarlo por la banda derecha para que sea su sucesor en el gobierno de Morelos. Sin embargo, los detractores de Mercado Salgado ven perdida la gubernatura para Morena si esta “corcholata” llegará a ser candidato, ya que carga con la fama, dicen acusadores como César Yáñez Bustos, líder transportista, de haber hecho negocios millonarios con la emisión de licencias de conducir y el otorgamiento de placas. Más que servir a los morelenses, Víctor Mercado Salgado se serviría de ellos, advierte el gremio camionero.

*A Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, no le quedó otra que doblar las manitas y dejar al PAN la decisión de elegir al candidato presidencial para la alianza Vamos por México en las elecciones de 2024. Con lo anterior, se esfumaron las aspiraciones de Beatriz Paredes Rangel, Claudia Ruíz Massieu, Ildefonso Guajardo, Enrique de la Madrid o José Ángel Gurría, de ser candidatos del tricolor a la grande. Los Diálogos por México, ese ejercicio que organizó el PRI para conocer las diferentes propuestas de sus candidatos, no fueron más que un show, un desgaste de tiempo y saliva de los que se quedaron con las ganas de hacer un cambio en el partido. Lamentablemente para los priístas, de los pocos que quedan de ellos porque no se descarta el éxodo que advirtió Claudia Ruíz Massieu por los abusos y jugarretas de Alito, la situación podría empeorar ya que Moreno Cárdenas y su gente del CEN se quedarán hasta 2024, por ese cambio de reglas que a muchos enfureció y ha provocado impugnaciones que llegan en racimo al Tribunal Federal Electoral para revocar el albazo interno. Por lo pronto, la coalición PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza, ya tiene candidatos para las elecciones del 4 de junio en Coahuila y Estado de México, y en caso de perder la entidad mexiquense, tal vez será la estocada de muerte para el priísmo que por más de 80 años tuvo el poder en el país.

*Se confirma que en Guerrero y en Acapulco en particular, la gente votó por quienes no dan una en materia de seguridad y donde el crimen organizado sigue operando a sus anchas. Ahora fue en el puerto turístico donde una mujer, madre soltera que sostenía a su familia vendiendo en un triciclo aguas frescas junto a un sitio de taxis, fue asesinada cobardemente de un balazo en la cabeza y a plena luz del día por no pagar el tristemente célebre derecho de piso, el mismo impuesto ilegal que la delincuencia cobra a taxistas, autobuses y camionetas de transporte público, fondas, restaurantes, bares y todo el sector productivo que genera empleos e impuestos. Pagar para que permitan trabajar de manera honrada. Sigan creyendo que la violencia en Acapulco se debe a “la calor”, como dice la alcaldesa Abelina López Rodríguez, la misma que en 2020, cuando fue diputada federal, admitió que pagó un soborno de 20 mil pesos a un ministerio público durante un juicio.

*El pronunciamiento de la aún ministra de la corte Yasmin Esquivel Mossa para encarar el lío en que se ha metido raya en lo inaudito. De entrada ella se auto califica como mujer íntegra que cree en la transparencia y la honestidad. Se dice objeto de una campaña de mentiras y difamaciones. Asegura que la verdad siempre ha estado de su lado, que intereses ajenos y aviesos han querido intervenir en su presencia como ministra de la corte, que ha presentado un sinfín de pruebas contundentes que demuestran que es la autora original de la tesis -que la UNAM ya determinó es un plagio-. Ya encarrerada, doña Yasmin la agarra contra la Universidad Nacional a la que acusa de plegarse a la ambición neoliberal de los enemigos de la patria. Que la persecución en su contra es reflejo del machismo y la misoginia de instituciones corrompidas y decimonónicas. Que se trata de violencia de género y clasiracismo (sic). La ministra trata de meter en su propio costal a todas las mujeres al señalar que “las mujeres decimos YA BASTA a estos atropellos criminales” y ya en la cima de su narcisismo asegura que ella se ha ganado su lugar en la historia(!). Sin pudor, dice que la UNAM hoy solo le provoca asco, y para no dejar el cliché de moda cierra con broche de oro: QUIEN ATACA A UNA NOS ATACA A TODAS.

¡Zas y rencontrazas! Dicen que la mejor defensa es el ataque pero en el caso de doña Yasmin, es claro que ya se le fueron las cabras al monte. ¿Hasta cuándo?

