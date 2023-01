Virgencita, Plis

Para variar mis “querides” lectores, en el “tsunami” de información que se nos vino encima desde el fin de semana pasado, yo tengo “otros datos”. Está bien que “cada cabeza es un mundo”, pero por ejemplo: ante el choque del Metro, después de hacer innumerables revisiones y pruebas para poder echar a andar otra vez el tramo, los expertos no vieron realmente ya nada fuera de lugar, pero tampoco vieron seis tramos de ocho metros de cable! Alguien se los llevó, tal vez pa vender por kilo de cobre, pero ESO ocasionó la oscuridad en el túnel y la falta de señalización lumínica. ¿Sabotaje y robo a la nación? ¿Daño a los medios de transporte? Y otra cosa que sería prudente averiguar: ¡¿este hecho es un mero robo o iba con “chanfle” y “misilazo” dirigido hacia la doctora Sheinbaum?!

¡Qué tal esos manifestantes embozados que realizaron pintas y destrozos en la estación de Chabacano de la Línea 9 en los que culpaban a la jefa de Gobierno! Y luego en la estación Chabacano que tantos problemas presenta.

¡Chicas feministas llevan tiempo ahí vendiendo sus artesanías y productos como una colectiva y ahora sufren los embates de una mafia de vendedores ambulantes que quiere quitarles el lugar (fingiendo que son parte del grupo feminista), poniendo a las hermanas, esposas y novias desde la madrugada robándoles los espacios de venta!

Cambiando de tema y nos vamos a la Cumbre trilateral, cómo es posible que un gran porcentaje de la prensa “derechaira” asegure que no logramos nada. Me perdonan pero me disculpan.

Empezando porque un avionzote como el de Biden, no aterriza en cualquier aeropuerto, y lo hizo perfectamente en el AIFA junto con el otro mamotreto, porque a “La Bestia” la traen en un C-17 cargomaster. Y ya desde una semana antes llegan muchos vuelos de la Fuerza Aérea gringa.

Para callarles la bocota, mi “Cabecita de Algodón” y el buen Biden hicieron 35 minutos en “La Bestia” desde el Felipe Ángeles hasta Palacio. No se hicieron bolas a darse la mano los tres como cuando a Peña Nieto “lo tiraron de a Lucas”. Acá se abrazaron como en la película los “Tres Amigous”. La doctora Müller se llevó a la Villa a la Jill Biden, quien, por cierto, al bajar del avión corrió a darle un abrazo más que efusivo. Ahora sabemos que era para pedir ayuda en su operación de cáncer en el ojo. A lo que se regresó la pareja como “pex”.

Total: nos van a regresar 30 mil indocumentados de Haití, Nicaragua, Cuba y Venezuela cada mes. Le van a caer también con varios milloncitos de “dolarucos” para darles apoyo, y del otro lado se comprometen también a generar 30 mil visas de trabajo para migrantes de esas mismas nacionalidades. Ese varo no es para construir un gallinero y encarcelar ahí a los migrantes. Ya lo aclaró AMLO. Donde sí me “mordía los cachetes de risa” fue cuando el contingente canadiense pedía certidumbre para sus mineras.Joi joi joi y titularon de “energía limpia” sus intenciones de “llegarle” a nuestro litio. ¿De a cómo no?

POR FERNANDA TAPIA

DENUNCIAS@FERNANDATAPIA.COM

@TAPIAFERNANDA

MAAZ