¡Feliz año 2023 queridos amigos!

Les doy la bienvenida a la primer columna de este nuevo año. Espero todos hayan pasado unas excelentes fechas decembrinas y estén comenzando el año con la mejor actitud y mucha energía positiva. Cualquier propósito que tengan en mente pueden lograrlo enfocándose, no importa en que momento del año se decidan a dar ese paso, lo importante es siempre tener en mente su objetivo y cuando ustedes sientan que es el momento iniciar con lo que sea que quieran lograr.

Lucir bien es algo que nos gusta a todos pero es muy importante mantener nuestra buena salud. Recuerden que la belleza viene desde adentro en todos los sentidos.

Hoy voy a tocar un tema importante porque justamente a finales de año es cuando mucha gente consume demasiada grasa, dulces, pan etc., y es que hay tantas reuniones, posadas y eventos que toman lugar por las fechas, que los niveles de colesterol pueden subir y convertirse en un problema para quienes lo padecen. Es un asunto del que hay que estar pendientes siempre y no sólo en diciembre, pero lo menciono porque es a finales de año cuando mucha gente presta menos atención a la alimentación.

Colesterol en la sangre: Es una grasa (también llamada lípido) que el cuerpo necesita para funcionar apropiadamente. Demasiado colesterol malo puede aumentar la probabilidad de padecer una enfermedad cardiaca, un accidente cardiovascular y otros problemas.

Síntomas del colesterol alto: No reporta síntomas específicos durante su desarrollo, de ahí su peligrosidad. Como esta patología no muestra síntomas hasta que se desarrollan otras enfermedades, es necesario realizar análisis sanguíneos periódicamente, sólo así se puede descubrir antes de que se traduzca a enfermedades más graves.

¿Cómo prevenir?

Existen muchas estrategias para prevenirlo pero todas pasan por los siguientes puntos: Limitar el consumo de alimentos ricos en grasas de origen animal y ultraprocesados (pan, papas fritas y más). Mantener un peso saludable y si lo recomienda un nutriólogo intentar bajarlo. Si se consume tabaco, intentar dejar de fumar. Beber alcohol con moderación. Seguir una dieta que contenga cereales, frutas y verduras.

Tratamiento

En la mayoría de los casos, el primer paso para tratar el colesterol alto es cambiar el estilo de vida. Puede plantearse una dieta especial para reducirlo: Diversificar la dieta, prestando especial atención a frutas frescas, verduras y cereales de grano entero. Limitar la ingesta de alimentos grasos. Limitar el consumo de ingredientes altos en colesterol, como los huevos. Comer más alimentos con fibra.

Espero este recordatorio de inicio de año les ayude y los anime a cuidar o tener mejor alimentación. Lo más importante siempre es nuestra salud. Sin salud no hay nada.

Cada día es una nueva oportunidad de salir de donde no queremos estar, de ir en busca de nuestros sueños, de ayudar a quienes nos necesitan. Sabemos que quienes siempre van a necesitarnos, son los perritos sin hogar, así que no olviden dentro de sus propósitos hacer lo que sea que esté en sus manos para ayudar y cambiar la vida de esos angelitos indefensos. No me cansaré de repetir que para hacer cambios tenemos que denunciar el abuso y maltrato que veamos. ¡Adopta! No compres animales, no seamos parte de la explotación y abuso al que son sometidos.

De corazón deseo que cada uno de ustedes tenga un año lleno de abundante salud e infinitas bendiciones.

