Romo, el D'Artagnan del equipo

En toda una figura del círculo cercano del presidente López Obrador, se ha convertido el ex jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo. Sin tener cargo público, fue integrado a las reuniones de la Cumbre de Líderes de América del Norte. No sólo eso, pues será parte del equipo que participará en el comité que buscará la sustitución de importaciones en Norteamérica, junto con Marcelo Ebrard, Rogelio Ramírez de la O y Raquel Buenrostro.

Acusa AMLO a Greg Abbott

Sin mencionarlo por su nombre, el presidente López Obrador acusó con su homólogo de EU, Joe Biden, al gobernador de Texas, Greg Abbott. En el mensaje conjunto de la CLAN, el mexicano lamentó las políticas migratorias de ese mandatario, como la de trasladar a indocumentados hacia estados gobernados por demócratas.

Los liberan, pero…

Un triunfo ciudadano se logró en Jalisco: salieron de prisión los tres estudiantes de la U de G que el gobierno de Enrique Alfaro había encarcelado por supuesto despojo. Sin embargo, un juez los vinculó a proceso, por lo que deberán ir a firmar cada mes. Es decir, quienes ostentan el poder en la entidad insisten en la represión.

El Cuau aspira, pero con permiso

Se sinceró el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, al afirmar que sí quiere ser candidato a la Presidencia de la República en 2024. Sin embargo, aclaró que primero pediría permiso del presidente López Obrador. Yo no soy hambreado, como decimos en el futbol, si me dan autorización, pues voy, y si no, pues me regreso al futbol”, dijo ayer.

Del Moral traza su ruta

Nos hacen ver que la virtual candidata del PRI al gobierno del Edomex, Alejandra del Moral, trazó su ruta: el próximo 17 de enero se registra como aspirante a precandidata, como marca la convocatoria de su partido. Un día después inicia precampaña, y el 12 de febrero se presenta ante la Convención de Delegados tricolores para ser ungida como abanderada.

PAL