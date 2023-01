Los tres amigos

La relación es diversa y cambiante. La agenda, siempre jaloneada. Por supuesto que hay intereses, no existe la caridad. Y lo que define las prioridades, son los cálculos de la política doméstica, en buena medida.

Ellos y nosotros no nos hacemos favores, ambos gobiernos negocian y acuerdan. Eso también es diplomacia, a final de cuentas. Las coincidencias existen, y las diferencias son naturales. El reto para México está, sobre todo, en no quedar sometido a EU, en hacerse de fichas para negociar y no verse avasallado por la superpotencia.

La relación con EU se maneja con pinzas. Y aunque hay quienes desde el inicio del sexenio de López Obrador se frotan las manos para que reviente, parece que estamos lejos de eso. La Cumbre de líderes de América del norte deja claro que la los lazos con EU y Canadá pasan por buen momento.

“La asociación entre EU, México y Canadá hace que nuestras economías y cadenas de suministro sean más fuertes, nuestros países más seguros y nuestra gente más próspera. Brindo por el crecimiento de nuestra cooperación en los próximos años”, dijo Biden.

“Somos más fuertes y mejores cuando trabajamos juntos (…) hemos construido la fuerza laboral necesaria para el siglo XXI. Queremos que Norteamérica sea el lugar más competitivo, próspero y resiliente en todo el mundo, señaló en su discurso en Palacio Nacional, al término de la Cumbre.

Del lado mexicano, el cierre del mensaje de López Obrador ayer, en Palacio, es clave para entender cómo anda la cercanía con nuestros vecinos.

“Quiero agradecer al primer ministro Justin Trudeau por el programa de trabajo temporal (…) y al presidente Biden, mi agradecimiento sincero por mantener con México una relación de cooperación, amistad sincera y de respeto a nuestros paisanos que viven y trabajan honradamente en EU y que no son acosados y padecen de redadas, como sucedía en otros tiempos. Ya lo hemos dicho y lo repito: usted es el primer presidente de EU, en muchos años, que no ha construido ni un metro de muro y eso se lo agradecemos. Aunque no les guste a los conservadores, de manera especial quiero dejar de manifiesto que le he solicitado al presidente Biden, de manera respetuosa, que se insista, ante el Congreso de EU para regularizar la situación migratoria de millones de mexicanos que llevan años viviendo y contribuyendo al desarrollo de esa gran nación, el presidente Biden es un hombre con convicciones.

En el camino confluyen crisis e intereses, claro. De lo migratorio a lo ambiental y económico –marcadamente en el sector energético-, pasando por la seguridad y el combate al narcotráfico, pero parece que hay puntos de coincidencia y mecanismos para dirimir diferencias. Y eso es buena noticia para los tres países.

