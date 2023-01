El inesperado factor Trudeau

Si algo sale mal en la Cumbre de Líderes de América del Norte eso no será por la presencia del presidente de Estados Unidos Joe Biden, sino por lo imprevisible que puede resultar el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau. El presidente López Obrador ha focalizado su esfuerzo diplomático hacia el presidente estadounidense; y tanto los recursos como la estrategia mexicana estarán alineadas en todo momento con Biden. Pero con Trudeau no es lo mismo, lo que el mandatario canadiense ya registró y por ello lanzó desde el fin de semana declaraciones incendiarias sobre lo que viene a hacer a México: ponerle a AMLO un ‘estate quieto’.

AMLO registrará uno de sus mayores triunfos del sexenio hoy. El acuerdo migratorio que tendrá con Biden, para que México reciba miles de venezolanos, haitianos y nicaragüenses, despresuriza en la Casa Blanca un problema que la vicepresidenta Kamala Harris nunca logró resolver; y alinea la operatividad del control migratorio de ambos lados de la frontera, dándole certeza al flujo de personas. A ese triunfo se sumará otro, en materia energética, porque Biden comprará el Plan Sonora a López Obrador, como parte de un discurso mutante que ha tenido el mexicano en materia energética: antes hablaba de la autosuficiencia de petróleo y energía eléctrica para México; pero ahora ya lo hace para Norteamérica:

“Se va avanzando mucho; como nunca. Se necesita fortalecer la integración, y ya se está dando, de manera natural. Se está fortaleciendo la economía en América del Norte y hay que apresurarnos para terminar de ser autosuficientes en América del Norte y pensar en ser autosuficientes en todo el continente americano”, fue la declaración de López Obrador, que en el fondo tiene a la energía como industria central. AMLO habló de la sustitución de importaciones; pero una planta manufacturera del tamaño de lo que requiere Norteamérica solo es posible con una industria energética integrada.

Pero con Justin Trudeau las cosas no serán tan sencillas, porque el canadiense lanzó su advertencia el fin de semana, cuando en una entrevista declaró que recordará a AMLO que las empresas canadienses han invertido Dlls. $ 13 mil millones en energía, de los cuales Dlls. $ 5 mil millones están en renovables, por lo que AMLO “tiene que entender que es

parte del T-MEC y tiene que obedecer esas reglas”. AMLO respondió ayer: “¿Quiénes dicen que México no cumple? Los que querían hacer negocios sucios con las llamadas ‘energías limpias’ […] Pero el presidente Biden y el primer ministro Trudeau no van a defender eso. No se puede defender lo indefendible”.

El SAT, encabezado por Antonio Martínez Dagnino, dijo que en 85 por ciento de sus oficinas desconcentradas hay disponibilidad para agendar citas, y que el año pasado atendió a 20 millones de contribuyentes.

