Zaldivar: el juego que le tocó jugar con AMLO y la presión de Calderón

Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desde enero del 2019, se defiende ante las críticas que lo vapulean –unas veces con razón y otras no tanto- en los medios de comunicación:

-Contra lo que se diga en las columnas –sostiene-, hemos sido, cuatro años, un poder independiente. No me pueden mostrar un solo voto en contra de mis convicciones. Y lo demostré en esta ocasión (frente a la Prisión Preventiva Oficiosa); si hubo presión en algún caso, fue en éste.

Queretano, 63 años, el ministro Zaldívar charla con directivos y colaboradores de Heraldo Media Group. Durante el encuentro, reconoce el “desgaste” que produce “el eco” de lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador dice en las mañaneras. Sin embargo, pregunta a su vez:

-¿Se ha destituido a algún juez por lo que se diga en la Mañanera? ¿Se ha sancionado a algún juez?

Cada presidente ha tenido su estilo de cómo gestiona los temas en la Corte. El único que lo hecho público es López Obrador.

Hubo otros presidentes con otros métodos, abundó: (Enrique) Peña Nieto tuvo como consejero jurídico a (Humberto) Castillejos, un buen abogado, muy pegado a la Corte. Las cosas le resultaron bien. (Felipe) Calderón me presionó, me persiguió, amenazó a mi familia, hasta se metieron a mi casa… ¡Prefiero mil veces a un presidente como López Obrador!

Uno tiene que jugar con los jugadores que le tocó y en la coyuntura que le tocó-, insistió. En su caso, con un país sumamente polarizado y una pandemia de por medio.

Trae a la memoria la coyuntura tan difícil que le tocó al asumir la presidencia de la Corte. Tan difícil como que estaba en juego la independencia del poder judicial, asegura.

-Recuerden que iban a tomar el poder judicial, la Corte estaba tomada…Esto no se logró gracias a la relación que tengo con el presidente. No se hace, por una labor de convencimiento que tuve con el presidente de que el poder judicial se podía reformar desde adentro.

Fue un trabajo de un año, contó Zaldívar. Y se hizo la reforma judicial -que es la nuestra- y por eso “el poder judicial está blindado”.

En cuanto al presidente López Obrador, indica, “no lo vamos a cambiar…; así es”.

Más bien invita a entender al presidente: Es un genio político –asienta-. No nos habla a nosotros… Su actuar es estratégico. Nunca me ha pedido nada, debido ni indebido. Siempre ha sido ‘en qué los apoyo’. El poder judicial es el único poder intocado. Se ha logrado más con el diálogo que con salir a la plaza pública a gritar.

“No conozco a nadie que le haya ganado al presidente en ese terreno –afirma-. No es con testosterona como se le gana, es con neuronas”.

El tema de quién lo relevará en la presidencia de la Corte le arranca una sonrisa (pocas veces lo hace). Ahí, apunta con humor, también se vive una sucesión adelantada: Tienen como un año en campaña… Hay hasta siete candidatos. ¿Quién pudiera ser? “Hasta ahora, nada para nadie”, dice.

Sobre su propio futuro tampoco descorre la cortina. No deja ver si permanecerá como ministro en la SCJN, si buscará la gubernatura de Querétaro, o si se convertirá en el Fiscal General de la República. Aunque sobre este último punto precisa: “No me estoy postulando ni me lo han ofrecido”.

GEMAS: Obsequio del ministro Luis María Aguilar: “En aras de construir una decisión que proteja los derechos de todas las personas, retiro el proyecto para reconstruir la propuesta y con ello reconstruir los puntos de conexión, así como matizar los disensos que nos separan, a fin de proponerles una nueva metodología que nos permita expulsar los efectos dañinos de la prisión preventiva automática que ocasiona en la vida de las personas y de las familias mexicanas”.

POR MARTHA ANAYA

CAR