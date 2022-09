"Soldado de mi guarda, mi dulce compañía..."

Hay muchas dudas que nos asaltan, como por ejemplo, qué le dijo Alito al oído a don Adán Augusto cuando se lo apepenchonó en la entrega del IV Informe de Gobierno? Por qué Layda Sansores no quiso meter más información de Alito en su Martes de Jaguar esta semana? Estarán relacionadas estas dos situaciones?

Por más que ella pidió que no estemos de Suspiciousistas o que salió a picarle las costillas a Monreal… Al momento de cerrar esta columna, el buen Monreal no se había retractado de no votar a favor del mando militar en la Guardia Nacional, y un día después declarar que “el partido en el poder le está haciendo el feo por todas las alcaldías que se perdieron en las últimas elecciones de la CDMX”.

¿A poco a él le tocaba que se ganaran todas? Es acaso otro tema que debe ser negociado en las altas cúpulas del poder? Y hablando de un mando militar para Guardia Nacional… muy pertinente la pregunta de la periodista en la mañanera, quien le cuestionó a MI Presidente el por qué había cambiado su opinión de los militares vigilando la seguridad de la ciudadanía.

Muy clara y contundente también fue la respuesta de Andrés Manuel: “Cambié de opinión sobre regresar a los integrantes del Ejército mexicano a sus cuarteles viendo el problema que me heredaron”. Especialistas no conservadores coinciden en que no se trata de una militarización del país. Yo sé que algunos no olvidamos las dictaduras militares de Centro y Sudamérica de los años 60, 70 y anexas.

¿Por qué un Salvador Allende coloca a Pinochet a cargo del Ejército? ¿Neta le tenía confianza? Reflexionemos. Esas instituciones militares monolíticas intocables, no son el actual Ejército Mexicano que quiere mostrarse cercano al pueblo. En el AIFA o en el Tren Maya.

Sin embargo, los medios empiezan a publicar inmediatamente notas como esa balacera entre malandros y representantes de la Guardia Nacional, donde resulta muerta la menor Heidi, en el norte del país! Recordemos que a ésto, en el sexenio del Tomandante Borolasle hubieran llamado un “daño colateral”. Para desechar cualquier idea de militarización, rememoremos que en este país las decisiones no las toman las Fuerzas Armadas y están lejos de tomarlas.

¿Quién toma esas decisiones actualmente en México? Un proyecto de transformación de izquierda progresista con una bandera de gobierno muy distinta al anterior y a los anteriores en general. No podemos pensar que es el mismo Ejército de la matanza del 68.

Si quienes conocen las vísceras de las Fuerzas Armadas dicen que aún siguen enquistados ahí algunos entes oscuros con su propia agenda, lo deseable es que por lo pronto no interfieran y que esto camine sin infiltraciones de la maña, como las que había sufrido ya la Policía Federal, y ni se diga las policías locales.

Perdón pero Keali’i tú y sus esbirros pidan Ejército en las calles hasta 2028 sigue sonando a “por favor no me quites el fuero, Adán Augusto”.

POR FERNANDA TAPIA

DENUNCIAS@FERNANDATAPIA.COM

@TAPIAFERNANDA

MAAZ