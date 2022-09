Importancia de la planeación en empresas lideradas por mujeres

Esta semana tuve la oportunidad de platicar con uno de mis gurús en planeación estratégica, Thomas Michael Hogg, director de TMH Consulting & Investment Group. Ambos coincidimos en que una de las grandes ventajas de México radica en su capital humano competente y talentoso.

Sin duda, una de las fuerzas enriquecedoras de ese capital está en las mujeres. A pesar de la brecha de género y la baja participación laboral femenina en México (la segunda más baja de la OCDE), cada vez somos más las mujeres emprendedoras y empresarias que buscamos romper los paradigmas y hacer crecer empresas exitosas.

Sin embargo, no basta con echar a andar una empresa y tener ganas de alcanzar el éxito. De acuerdo con Hogg, uno de los grandes desafíos que enfrentan las empresarias mexicanas se encuentra en la parte financiera; es decir, desde encontrar financiamiento hasta lograr gestionar que el negocio sea rentable.

De hecho, de acuerdo con la Corporación Financiera Internacional, más del 70% de las pequeñas y medianas empresas propiedad de mujeres tienen acceso inadecuado o nulo al financiamiento.

Y, actualmente, solo el 2% del capital de riesgo se destina a empresas dirigidas por mujeres, a pesar de que está bien establecido que la diversidad de género conduce a mayores rendimientos financieros. Si bien invertir en mujeres empresarias no soluciona el problema, podría ayudar a cerrar esta brecha y obtener beneficios tanto para hombres como para mujeres.

En cuanto a rentabilidad, las empresarias suelen enfocarse en garantizar la calidad en el servicio y en lograr un excelente ambiente laboral, que son cualidades que continuamente son destacadas en el liderazgo de las mujeres. Esto explica por qué gran parte de las empresarias se han enfocado en sectores económicos como el de restaurantes, turismo y comercio, destacando por su excelencia en el servicio y en la atención tanto a clientes como a su personal.

No obstante, estas capacidades no son suficientes para lograr rentabilidad. Es necesario tener un enfoque integral para generar valor para clientes, colaboradores y accionistas. El gran desafío radica en conseguir integrar las fortalezas del liderazgo de las mujeres con una adecuada planeación estratégica encaminada a crear una cultura financiera y de desempeño. Esto les permitirá tanto generar utilidades como reinvertir en el futuro crecimiento de la empresa.

“Sin planeación no hay metas, no hay visión, no hay claridad ni para el corto ni largo plazo. Se vuelve todo como un remolino donde la operación opaca la estrategia”, me explicó Thomas.

Y es aquí donde toma sentido la famosa frase del filósofo Séneca: “No hay viento favorable para el barco que no sabe adónde va”.

De acuerdo con un estudio de TMH Consulting & Investment Group, más del 50% de las empresas no cuentan con un robusto proceso de planificación de su crecimiento. Una empresa sin un buen plan pierde el rumbo y limita su crecimiento y desarrollo, quedando a la deriva.

Entonces, ¿qué ingredientes debe contener un buen plan?, ¿hay alguna receta secreta?

Según mi buen amigo Thomas, para que un plan tenga éxito debe contener “análisis, síntesis, preparación, toma de decisión acertada, determinación, colaboración y ejecución en tiempo y forma”. Además, debe integrar temas de propuesta de valor y mercado meta; escoger el nicho donde se quiere destacar y, por supuesto, debe incluir "hitos" trimestrales y anuales con metas muy claras de ventas y utilidades.

Aunado a esto, no debemos olvidar la importancia de la capacitación. Un estudio de River Group / Inglaterra reveló que la principal causa por la que fallan los "first-time CEOs" es porque carecen de preparación para el cargo. Por lo tanto, otra de las oportunidades para las mujeres al frente de cualquier empresa es capacitarse para desarrollar las habilidades que se requieren como las principales tomadoras de decisiones que son.

Para concluir, me gustaría compartirles que uno de los casos de éxito en México que refleja el crecimiento por una buena planeación estratégica es el de Bolsa Rosa, dirigida por Ana Lucía Cepeda. Esta es la primera empresa en Latinoamérica experta en tendencias y flexibilidad laborales, donde se vinculan a mujeres/mamás profesionistas en empleos con esquemas de trabajo flexibles.

Sin duda, un gran ejemplo e inspiración para todas aquellas mujeres que estamos tejiendo este camino de inclusión, con la plena convicción de que nuestros talentos y enfoque marcarán la diferencia.

POR ITZIAR GÓMEZ JIMÉNEZ

DIRECTORA DE PLASMAR COMUNICACIÓN

