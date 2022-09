El fondo de Va por México

El cisma provocado que derivó en la suspensión temporal de la alianza Va por México, tiene mucho de fondo que, probablemente, no ha sido suficientemente explicado.

La diputada priista, Yolanda de la Torre, que fue quien presentó la iniciativa para que el Ejército continúe participando en tareas de seguridad hasta 2028, no es ninguna improvisada. Cuenta con un doctorado en Derecho y se desempeñó como magistrada del Poder Judicial de Durango.

Hay que destacar la manera en que la legisladora del tricolor defendió el documento porque advirtió cuál será el destino de la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para incorporar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, que hace dos días fue aprobada en comisiones del Senado sin cambiarle nada.

Al sustentar su propuesta, la diputada de la Torre señaló que sí la podría retirar pero hasta cuando todos los gobernadores y la jefa de Gobierno de la CDMX, sin importar del partido del que hayan emanado, “me digan que en 2024 no necesitan a las Fuerzas Armadas. Porque si ellos lo dicen quiere decir que mi iniciativa ya no tiene razón ni sentido… porque si alguien no los necesita, qué necesidad tenemos de hacerlo”.

La realidad es que en todos los municipios del país no hay ni un solo cuerpo de seguridad preparado, y en buena parte es porque la actual administración ha sido tan ineficaz como ineficiente. “Tenemos municipios con cuatro policías”.

Asimismo, De la Torre aclaró que la posición del PRI es en contra de la militarización del país, como pretende imponerlo el inquilino de Palacio Nacional, porque esas reformas legales “es un error que va a caer en la Suprema Corte de Justicia”, y abundó que la Guardia Nacional no lleva ni 10 por ciento de avance en su consolidación, en razón de que “el Gobierno federal ha dado más recursos, pero la Sedena no se los ha dado a la Guardia Nacional”.

En este asunto hay más fondo, y este es de orden político, ya que el PAN está empeñado en imponer como candidato de la alianza Va por México a Enrique Vargas, que es la carta del líder del partido albiceleste, Marko Cortés, cuando en el acuerdo inicial, se había establecido que en el Estado de México va una mujer, y en Coahuila, un hombre.

Actualmente, se siguen dando las conversaciones entre los dirigentes de los partidos que conforman Va por México con el objetivo de solucionar este tema, pero también porque PAN, PRI y PRD están conscientes de que si no se consolida dicha alianza, nada podrán hacer frente a Morena, ni en 2023, y, menos, para 2024, de lo cual puede concluirse que no hay otra forma de encarar a un partido que se ha vuelto poderoso, aunque dividido, más que ir juntos.

