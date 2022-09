“El lenguaje secreto de las estadísticas, tan atractivo, se emplea como arma sensacionalista, o para inflar, confundir o simplificar en exceso”, advierte Huff.

El gobierno de López Obrador no aprobaría un examen serio. No hay asignatura en la que no salga reprobado. No deja de ser un misterio el qué una población que se ha visto seriamente afectada en temas tan sensibles como la salud y la educación y —hasta en el precio de las tortillas—, siga dando su apoyo al presidente que, según esto, mantiene alto el nivel de popularidad. Es fácil de entender la respuesta.

La única asignatura que el gobierno de la 4T amerita un sobresaliente, es la estrategia de la comunicación. La sarta de mentiras o verdades a medias —aún más peligrosas— con las que bombardea a su audición cada mañana, condimentadas de rencor, odio, antipatía, resentimiento, hostilidad, ojeriza…, y demás adjetivos que se acumulen en la semana, han logrado dividir a los mexicanos, por aquello de que divide y vencerás.

Parte estratégica en el manejo de sus mentiras son las estadísticas manipuladas a su favor. La intención está clara: convencer a los ciudadanos, en su mayoría hartos del gobierno, que la elección ya la tiene ganada Morena para el 2024, que ya no hay nada que hacer.

¿Cómo mentir con estadísticas? La obra que consagró a Darrell Huff en los años cincuenta, cobra tremenda actualidad ante el manejo amañado que existe en estadísticas y la facilidad de manipular la opinión de la gente. Se ha convertido en uno de los libros más vendidos sobre el tema por haber dejado al descubierto los errores comunes que encierra el manejo de las estadísticas y el margen de error que implica su interpretación. Parte de una sencilla premisa: "Los números producen terror", terror que se traduce en el impacto que nos provocan las gráficas, las comparaciones, los promedios o las calificaciones, sistemas de evaluación con los que nos hemos confrontado desde que éramos niños, aceptando frecuentemente resultados que no han sido examinados a fondo. Advierte Huff en su libro que "el lenguaje secreto de las estadísticas, tan atractivo, se emplea como arma sensacionalista, o para inflar, confundir o simplificar en exceso".

Las estadísticas que han despuntado no han sido la excepción. Lo vemos en las encuestas publicadas que pretenden anticipar el resultado de las votaciones del 2023 y del 2024 como si la tendencia fuera irreversible, o como si se tratase de un asunto cerrado ante una ventaja que, nos dan a entender, no hay cómo remontarla.

Pongamos un ejemplo, si sabemos leer la letra chiquita que aparece a pie de página en una de las gráficas de las encuestas, tendremos la película completa y la interpretación correcta de los números. La letra chiquita dice: Los resultados no suman el 100% debido a que no incluyen al 17% que no declara preferencia. Ese 17% es el que hará la diferencia. De esta manera nos demuestra Huff cómo ajustando los parámetros de una gráfica, es posible manipular la percepción de quien la mire sin tener que falsear los datos, es decir, sin tener que decir mentira alguna.

Determinante para los resultados de una elección es contar con ese 17% que inclinará la balanza para uno u otro lado definiendo al candidato ganador. Se trata del indeciso, del que, por estar decepcionado de los partidos políticos, examinará cuidadosamente a los candidatos para votar, llegado el día, por el más convincente independientemente de sus colores. Pero aún tenemos que considerar que más del 50% de los encuestados pertenece a ese universo de quienes rehusaron o no pudieron responder. Podríamos concluir que las compañías encuestadoras manejan menos de la mitad de la población votante, sacando conclusiones como si fuera una población del 100 por ciento. Los definidos constituyen el voto duro o de la militancia de los distintos partidos políticos.

La moneda está en el aire, las encuestan no tienen la última palabra, frecuentemente sus resultados engañan. Lo más sensato es convencernos, y convencer al indeciso, desilusionado, aburrido o harto de la 4T que su voto puede hacer la diferencia.

