¡¿Todos somos Måneskin?!

Hace unos días estaba surfeando en el celular cuando me salió una nota rosa que abrí sin querer; se trataba de un escándalo en los MTV Awards 2022 que surgió de la intempestiva aparición de un pezón femenino. Resulta que a Victoria de Angelis, la bajista del grupo de rock italiano Måneskin, se le botó la pezonera con la que fingía que no traía un pecho al desnudo y la censuraron de inmediato. La actuación era en vivo así que los productores del evento alejaron las cámaras mostrando planos generales para no poner el foco en los artistas en lo que Victoria hacía algo al respecto, cosa que no sucedió. Ella siguió tocando como si nada porque le daba igual que la vieran así, lo importante era su interpretación y estaba muy concentrada.

Segundos antes del incidente, Damiano David hacía lo suyo al centro del escenario mostrando su trasero al descubierto mientras bailaba y cantaba “Supermodel”. Enfundado en unas chaparreras de cuero para montar a caballo y una tanga brasileña negra, el cantante y líder de la banda se puso de espaldas al público para hacer dos gestos con la cadera al ritmo de la música, evidenciando sus musculosos glúteos. A diferencia de lo que sucedió con Victoria poquito después, él pudo seguir sin que le apagaran la luz. Los reclamos de sus miles de fans no se hicieron esperar; en todas las plataformas aparecieron los mensajes de una multitud de seguidores decepcionados por la majadería que los de MTV les acababan de hacer. ¡¿Cómo se atreven a interrumpirlos así nomás porque a Victoria se le descompletó el vestuario?!

De manera irremediable, mis recuerdos me llevaron al espectáculo de medio tiempo del Súper Bowl de 2004, cuando Justin Timberlake dejó al descubierto el pecho de Janet Jackson, que traía una estrellita en el pezón. Fueron sólo 30 segundos de exposición pero 150 millones de espectadores se sintieron seriamente agraviados por tal indecencia, tras lo cual la NFL excluyó a MTV (los infortunados productores de dicho espectáculo) de futuros espectáculos de medio tiempo. Además la Comisión Federal de Comunicaciones de EEUU multó a CBS por una violación de indecencia de 325,000.00 dólares y a la Jackson la censuraron en la radio y en la televisión.

Total, que ya estamos en 2021 y a MTV no se le pasa el trauma, pero a nosotros sí. La vida cambió para mejor. Además si no hubiera sido por la pezonera de Victoria me hubiera tardado más en conocer a Måneskin, que me parecen sensacionales como músicos y como representantes de su tiempo.

Sus edades promedian los 22 años pero han trabajado en su proyecto artístico desde hace mucho tiempo. Apenas en 2021 sacaron “Teatro d’ira”, su primer álbum y fueron conocidos en un concurso de talentos en 2017. Ellos son amigos, son jóvenes, exitosos, muy talentosos y están rifándosela en la vida trabajando mucho, pasándola pocamadre y siendo ellos. Se visten de acuerdo a la coyuntura histórica que estamos viviendo tanto en la moda como en la manera de pensar y de trabajar.

Digamos que son el resumen generacional del asentamiento de la moda, del concepto de la vida, de la asimilación de la estética. Son los voceros de una transición de la historia de la humanidad que es genial y que todavía no sabemos a dónde nos va a llevar. La suya la imagino como una vida nihilista con propósito, una especie de hedonismo con causa. De hecho los percibo más fashionistas que provocadores.

No les da pena utilizar, por ejemplo, sus senos como accesorios, mostrando sus volúmenes y cadencia nada más porque son hermosos, y lo mismo con cada parte del cuerpo. No sólo sus voces y sus manos son la herramienta de trabajo de la que se valen para triunfar, si no también del arte, porque ellos al igual que los grandes maestros de la pintura italiana, saben que no hay razón para censurar la belleza de un cuerpo humano sin ropa.

POR JULEN LADRÓN DE GUEVARA

CICLORAMA@HERALDODEMEXICO.COM.MX

@JULENLDG

MAAZ