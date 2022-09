A sus 31 años, en 2012, Julián Fuks fue listado como uno de los 20 mejores escritores jóvenes de Brasil por la revista británica Granta, una de las publicaciones literarias más importantes del mundo. Ha ganado el Premio Jabut y es columnista de UOL, uno de los principales portales informativos de su país.

A unos días de que Brasil celebre el bicentenario de su independencia y a un mes de sus elecciones presidenciales, Fuks ha publicado en ese medio una entrega cuyo título, si bien provocador —“Se necesita un terrorista, capaz de un acto sutil que transforme la historia”—, entraña un oxímoron —no abundan los terroristas sutiles— que se explica de manera inteligente y conmovedora desde el primer párrafo:

“No uno de esos violentos, nunca uno de esos intolerantes y truculentos, nunca uno de esos sanguinarios y maleducados”, aclara Fuks ya en el incipit. “Lo que se necesita es un terrorista con máxima aversión a la sangre y el dolor ajeno, un crítico acérrimo de la impiedad y la indiferencia. Lo que hace falta es un terrorista incapaz de cobardía, contrario a toda crueldad, alérgico a las armas y a los dedos levantados que insisten en tomar el país. Lo que se necesita es un terrorista ocioso y soñador, uno de esos seres poéticos que tanto incomodan en nuestro tiempo”.

Por lo que propugna, pues, el escritor es por algo que urge a Brasil tanto como a otros países que hoy viven bajo regímenes que subvierten el Estado de derecho, eluden los contrapesos democráticos, desprecian el conocimiento, y apelan al mínimo denominador común intelectual para fomentar la polarización política.

La metáfora hilada es pertinente: cuando el Estado se ve corrompido al punto de devenir irreconocible, enarbolar los valores de la democracia y la libertad, abjurar de la violencia física como verbal, es cosa que bien puede ser tenida por acto terrorista.

Si bien no menciona su nombre, el texto tiene clara dedicatoria al presidente Jair Bolsonaro, aún si por omisión describe todo lo que no hace, todo lo que no comprende, todo lo que no es. “Se necesita un terrorista que entienda bien el presente, que entienda que la furia que hoy vemos está hecha también de la rabia de perpetuar privilegios, casi los mismos que atraviesan los siglos sin tregua”, prosigue Fuks unos párrafos adelante, antes de asestarle el tiro de gracia: haría falta en Brasil uno “que se dé cuenta también de que ahora se repite el anhelo de permanencia forzada en el poder, la misma idea de que debe seguir reinando un hombre mesiánico”.

La publicación de ese texto ha valido a su autor insultos antisemitas en redes sociales —Fuks es de origen judío—, acusaciones de incitar al terrorismo de políticos cercanos a Bolsonaro —su hijo, que es senador, y su ex ministro de Cultura—, y varias amenazas de muerte.

Eso sí que es terrorismo.

POR NICOLÁS ALVARADO

COLABORADOR

@NICOLASALVARADOLECTOR

