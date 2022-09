Para el pueblo, ¿con amor?: la SCJN

López Obrador solo confía en él mismo. Lo volvió a mostrar ayer al reconocer que el ejército sí ha cometido errores, pero inmediatamente culpando de ellos a los presidentes en turno (excluyéndose él, por supuesto) y no a la institución misma. ¿Queremos, entonces, una Guardia Nacional normativa e institucionalmente blindada de cometer actos de represión en manos de otro titular del ejecutivo federal? Y es que las reformas por él propuestas están hechas suponiendo su pureza como mandatario…

En ese sentido, la 4T ha caído en una trampa de concepción fundamental: una norma jamás debe o debería establecerse en función de una persona o de un régimen específico; debe pensarse independientemente del gobierno en turno para evitar el abuso de poder.

Así que mejor establezcamos realmente lo que busca AMLO: hacerse de los tres poderes de la Unión —además de fungir como líder de las Fuerzas Armadas, lo cual ya es formalmente de por sí—. Tener el poder de decisión sobre todo México sin acotación alguna.

El ejecutivo, el legislativo y el judicial deberían ser poderes autónomos. Sin embargo, a lo largo de este sexenio el poder legislativo ha actuado como ejecutor de los designios de López Obrador. La semana pasada, la ruptura del orden constitucional se dio a manos de la bancada de Morena (y aliados) cuando en la Cámara de Diputados aprobaron la incorporación de la GN al Ejército tal como lo solicitó el ejecutivo federal. Ni una coma se le movió a su propuesta; tampoco se discutió en comisiones. Y si bien falta ahora la aprobación en el Senado, AMLO ya pasó por encima de la Constitución y del legislativo, e hizo alarde de ello.

Ante el debate y próxima resolución de la SCJN al respecto de la prisión preventiva OFICIOSA, López Obrador dijo: “me equivoqué en mis propuestas de ministros de la Corte, se olvidaron de la transformación”.

Los ministros no le pertenecen —o no debieran— y la SCJN no tiene por qué “obedecer” o seguir lo dicho por el poder ejecutivo. De hecho, parte de las funciones de la corte es acotar los excesos y abusos de poder realizados por el legislativo y el ejecutivo. Pesos y contrapesos debía ser la regla del juego democrático.

Suponer que el máximo tribunal debe seguir sus propuestas, solo por tratarse de él, pinta de cuerpo entero las aspiraciones dictatoriales de AMLO.

De verdad espero que podamos decir: los ministros no se equivocaron, se equivocó el presidente al pensar que estos deben acatar sus deseos y olvidar sus responsabilidades como integrantes de la SCJN. Pero todo parece indicar no será así. Aunque el pleno del tribunal aún no vota, cuatro ministros ya se pronunciaron contra declararla inconstitucional… (al momento que esto escribo, lunes 5, se ha convenido un receso y continuar la discusión el día de hoy, martes 6).

La discusión de la prisión preventiva oficiosa que transcurre en el máximo tribunal tiene muchos matices de técnica jurídica que pueden llevar a desechar la propuesta votada. Sin embargo, lo principal —y sobre lo que la discusión debiera concentrarse— es que la caracterización de la figura jurídica (lo de ‘forzoso’), es una violación a los derechos humanos. Un precepto constitucional violentando a otro. ¿La SCJN incompetente en controversias inter constitucionales? Me parecería absurdo, pero en todo caso eso es lo que hay que analizar.

Tan es violatoria de los derechos humanos de los imputados y tan se ha caído en un exceso su uso que 92 mil 590 personas están detenidas actualmente de manera preventiva. Adicionalmente, y como muestra de su ineficiencia, solo el 20% de los presos que entraron a prisión de esta forma han recibido sentencia.

Insisto, se discute la figura de prisión preventiva oficiosa, no la figura per se (o su modalidad justificada). La primera debe desaparecer, la segunda debe ser acotada. Pero aún más importante —porque así lo propició el presidente— SE DISCUTE SI la SCJN puede mantenerse autónoma e independiente o si es absorbida por el ejecutivo. Eso es lo que está en juego.

Los ministros no han decidido aún; pronto lo harán. Espero que su amor por México resulte al final ser más fuerte que su temor a López Obrador.

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

@MALOGUZMANVERO

PAL