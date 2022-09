Sueña, Fernández Noroña

¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? Aquella gran canción del inolvidable Chava Flores puede ser recordada, dedicada y cantada para la mayoría de los mexicanos; particularmente los políticos de nuestro país.



El Partido del Trabajo definió que Gerardo Fernández Noroña será su candidato para las elecciones de 2024. El primer instituto político en hacer su anuncio oficialmente. Ello no quita, sin embargo, que dentro de la coalición Juntos Hacemos Historia, el diputado se tendrá que enfrentar al candidato de Morena (¿y del PVEM?) para determinar quién será finalmente el abanderado de esa alianza.



Todo hace suponer que en ese “tú por tú”, la corcholata destapada por el gran abrelatas de Palacio Nacional se quedará con la candidatura, pero mientras tanto el diputado Fernández Noroña vive el sueño que le da un margen de tiempo y ya se ve despachando desde sus redes sociales como si fuese el próximo presidente de México.



Quizá, incluso, esto que vive sea más que un sueño y el legislador se crea, completa, la patraña del PT. Más quienes no pueden caer en ese engaño son sus correligionarios de partido. Deben estar conscientes que esta propuesta tiene como propósito encarecer sus votos y vender cara su adhesión a la coalición oficialista. Por aquello de “amor con amor se paga”, ya se estarán relamiendo con su registro, componendas, canonjías y más de una senaduría plurinominal que obtendrían a cambio. Ojalá que, en esa avaricia, pidan también una curul para el propio Fernández Noroña…



El diputado librero sabe cómo se las gastan los obradoristas. Por eso, cuando uno de sus seguidores compartió en Twitter: “AMLO insiste que deberá ser candidato o candidata presidencial de la 4T quien el pueblo decida mediante encuesta…”., el legislador de inmediato acusó: “la cargada es evidente”. Así, da a entender que en Morena hay dados cargados y un destapador con claros favoritos. También aprovechó para señalar, en esa misma red social, que el tema de la Guardia Nacional no se discutiría el 1 de septiembre porque “…hoy es la sesión de instalación del Congreso General y al compañero presidente se le ocurrió hacer su ‘informe’ a la misma hora”.



El legislador parece disfrutar de una dicotomía única. Por un lado, pide unidad y respeto al compañero presidente, llegando al extremo de realizar una video charla al respecto y, por otro, cuestiona la imparcialidad y el informe del tabasqueño. Así se llevan….



En una realidad política donde todo se hace y se dice según conviene, mejor sería no pedir unión ni cuestionar hipócritamente. Fernández Noroña siempre ha dicho que al único partido al que estuvo afiliado fue al PRD. Nunca se ha afiliado al PT y seguramente no lo hará, aunque le abandere. Pero, más allá de ser miembro o no y compartir las bases ideológicas del Partido del Trabajo, si el diputado federal en realidad aspira a la Silla del Águila, debería arreglar algunos asuntos que pueden hacerle trastabillar.



El primero es aceptar que la encuesta de la coalición de izquierda se hará en Palacio y la decisión también se tomará allí.

Después, saber que cada paso que dé será tomado para bien o para peor; y en ello deberá ponderar a quién quiere secundar y qué será lo que perderá al apostar y repartir apoyos. Ya tuvo una probada cuando Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, le recriminó no ser el amigo que este fue anteriormente con el petista.



Siguiente: dejar de jugar a ser víctima y evitar quejarse de que le llaman de forma despectiva, sobre todo si acto seguido va a llevar peluches al Congreso, actuar como todo un porro y hacerse el payaso. Finalmente, y lo principal, despertar a la realidad, pues para mundos alternos ya tenemos suficiente con el que habita el actual primer mandatario.

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

