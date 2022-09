No es el clasismo

Hablaba hace unos días de un síntoma inequívoco de una cabeza vacía, y es el tic de defender cualquier aberración del presidente y su entorno con la expresión “Siguen sin entender nada”, en cualquiera de sus versiones. Tonterías. Es, nada más, un no argumento desesperado para anular a la crítica, que desde luego está lejos de ser el único. Les dejo aquí otro: jugar la carta del clasismo para zanjar una discusión o, mejor, para evitar esa discusión.

Por supuesto, tenemos un problema de clasismo. Por supuesto, es un problema que exige pensarlo, desmenuzarlo, enfrentarlo críticamente, desenmascararlo si es el caso. Pero ese objetivo tan irreprochable tiene enemigos mortales justamente en la comentocracia chaira, que lo ha usado hasta dejarlo sin sabor, como un chicle masticado durante hora y media, supongo que para matar el hambre de argumentos verdaderos.

El ejemplo más reciente es el del nombramiento de Leticia Ramírez como titular de la SEP. Tiene su ironía. A quienes lo hemos criticado nos acusan de atacarla desde el prejuicio, pero en el chairisimo no hay, hasta donde he visto, otro argumento en su defensa que los defectos de sus críticos: “Tranqui, Leti. Te acusan por clasistas”, pasan a decir, y se acabó el asunto. Caray, échenle ganas. Búsquenle una virtud propia a su compañera de ruta, compañeres, no sean manchades.

Lo que pasa es que, la verdad, no es una tarea fácil. Dejemos de lado la discusión de si un titular de la SEP debe tener estudios universitarios. Leti no da una clase desde los años 80, no ha tenido cargos reales en el sector educativo y, al margen de haber trabajado con lealtad al lado del presidente, solo es destacable por su presunto vínculo con la CNTE, es decir, con una organización terriblemente dañina para los niños de este país, por su extendida hueva, su radicalismo y su violencia.

Hablo de Ramírez como podría hablar de su antecesora, Delfina, que efectivamente es una figura incompetente y sentenciada por corrupta, al margen de sus orígenes. Aunque dejémonos de medias tintas. A nadie han defendido más con la carta del clasismo que al presidente, convertido en una especie de Benito Juárez contemporáneo: un humilde hijo del pueblo entregado a la lucha por los más pobres. Por Dios. Es un clasemediero de ciudad pequeña que ha logrado vivir en un palacio sin fuentes de financiamiento verificables, y que en el camino ha multiplicado a los pobres.

Permítanme, colegas chairos, ayudarlos. De vuelta a la SEP: sí que hay una virtud en Ramírez. Las alternativas, nos dijeron, eran Raquel Sosa, Luciano Concheiro y Marx Arriaga. Leti nos salvó de la creadora de las patito-universidades del bienestar, del marxismo retrógrada (o sea, del marxismo) y de… Bueno, y de Marx Arriaga. Sigan al doctor Patán para una argumentación tantito menos aburrida.

POR JULIO PATÁN

COLABORADOR

@JULIOPATAN09

MAAZ