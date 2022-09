Alessandra Rosaldo queda reprobada en redacción

ALESSANDRA ROSALDO QUEDA REPROBADA EN COMUNICACIÓN Y EN REDACCIÓN POR EL COMUNICADO QUE MANDÓ, EN EL QUE DIÓ A ENTENDER QUE ALGO TERRIBLE LE HABÍA SUCEDIDO A EUGENIO DERBEZ CUANDO SÓLO SE ROMPIÓ EL HOMBRO JUGANDO CON LENTES 3 D

Alessandra Rosaldo queda reprobada en comunicación y en redacción por el escandaloso, misterioso y engañoso comunicado que mandó, por el cual todos nos preocupamos pensando que Eugenio Derbez se había roto el cráneo o le habían metido cuatro balazos, cuando en realidad, sólo se fracturó el hombro en varias partes, por estar jugando con esos lentes que te marean, lo cual ella nunca aclaró.

Ni cuando el Papa Francisco se enferma o aparece en silla de ruedas y parece que se va a quebrar (y ojo, él es el Papá de millones de católicos alrededor del mundo) y ni así el vaticano se atrevería a mandar un comunicado tan exagerado y tramposo sobre su salud como el que ella mandó.

EL GOBERNADOR DE NUEVO LEÓN Y SU BELLA ESPOSA SEGURAMENTE PEDIRÁN QUE LES LLEVEN GARRAFONES DE AGUA PARA EL BABY SHOWER, POR QUÉ, ¿CON QUÉ AGUA VAN A BAÑAR A SU BEBÉ?

Para su “baby shower”, el Gobernador de Nuevo León y su esposa pedirán a los invitados que no les lleven carreolas ni pañales, que lleven de preferencia garrafones extra grandes de agua porque si no, ¿con qué agua van a bañar al bebé?

CUANDO ZAGUE ESTÁ A SOLAS, NO DEJA DE LLORAR POR HABER PERDIDO EL AMOR DE PAOLA ROJAS, QUIEN CADA DÍA ESTÁ MÁS HERMOSA

Parece que el ex marido de la periodista Paola Rojas, Zague, llora a solas por su equivocación que le costó el matrimonio con Paola y porque sabe que aunque llore ríos de lágrimas, perdió para siempre a la madre de sus hijos, quien aparte de que tiene un cuerpo como el de Venus, es sencilla, muy acertada, preparada, con mucha personalidad, muy bien informada y, sobre todo, muy ubicada en su realidad, porque cuando su ex marido Zaguiño hizo desfiguros y sacó su pirulí en internet o cuando lo demandaron a una prueba de paternidad, Paola nunca abrió la boca, ¡es un mujerón de una pieza!

MALUMA CONSUME LO QUE LA CASA PRODUCE, DICEN QUE DIARIO TOMA VARIAS BOTELLAS DE SU MEZCAL

Maluma consume lo que la casa produce, se toma diario varias botellas de mezcal, según, esperemos que no quiebre la mezcalera, porque dicen que sí toma un poquito demasiado.

Lo chusco es que últimamente el cantante en vez de llevar modelos a las pasarelas, lleva de pareja a su perro, porque su mascota no le reclama, no lo regaña, no le pide dinero, no le va a pedir herencia y aunque esté ahogado de borracho, no lo va a correr ni de su casa ni de su cama, por el contrario, lo guía cuando tiene que ir al baño, motivo por el que las modelos tienen que torear al perro y corren el peligro de caerse, ¡aunque si te caes encima de Maluma o el cantante te aplasta y no puedes ni respirar, ni te mueves de la felicidad!

POR SHANIK BERMAN

MAAZ