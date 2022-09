México pierde el iPhone ante India

Lo hemos dicho hasta el cansancio: México necesita urgentemente una política proactiva en favor de la atracción de inversión extranjera, más allá de las solas representaciones diplomáticas que capturaron esa tarea cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió eliminar ProMéxico.

Es apremiante que el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O; el canciller Marcelo Ebrard; y la secretaria de Economía Tatiana Clouthier convoquen a un cónclave al respecto y eviten que se repita el fracaso que acaba de anunciarse esta semana: México perdió ante India la posibilidad de producir el iPhone.

Ayer la empresa Apple confirmó que acaba de iniciar la producción del nuevo iPhone 14 en India, en vez de China, lo que constituye un fuerte descalabro a la posibilidad de que este celular sea hecho en México, como se había especulado.

Fue apenas hace unas semanas cuando ManMohan S. Sodhi, de la U. de Londres, y Christopher S. Tang, de la UCLA, afirmaron que Apple barajaba la alternativa de fabricarlo en México, sobre todo ante la urgente diversificación de proveeduría que EUA busca desde que decidió dejar de depender de China. La posibilidad de hacerlo en suelo mexicano no era menor porque Pegatron, una de las empresas chinas que fabrica el aparato, recién inició la construcción de una planta en Cd. Juárez.

Pero India fue más rápido, y ya consiguió que la producción del iPhone empiece a realizarse ahí. El periódico Financial Times calificó el suceso ayer como un triunfo para el primer ministro Narendra Modi, debido a que el aparato llevará la leyenda Made in India, refrendando la idea gubernamental de fortalecer las exportaciones de ese país. El diario citó fuentes que revelaron que el iPhone se fabricará en el sur, en la zona de Tamil Nadu. Los primeros iPhones hechos en India empezaron a exportarse la semana pasada.

La ingenua idea del gobierno de la 4T de que las inversiones extranjeras llegarán a México gracias a que tenemos un tratado comercial vigente acaba de recibir un gran golpe frontal. El iPhone 14 no se hará en México, al menos por ahora, y las fábricas de capital chino en nuestro país harán otro tipo de componentes. No habrá un iPhone Made in Mexico.

La inercia de tener un tratado comercial no es suficiente. Hay que poner en marcha estrategias, personal, inversiones y recursos de amplio alcance para convencer a las grandes empresas de venir aquí. Y para eso el liderazgo del gobierno es fundamental.

