La maternidad será deseada o no será

El aborto es definido por la OMS como “la interrupción de un embarazo tras la implantación del huevo fecundado en el endometrio antes de que el feto haya alcanzado viabilidad, es decir, antes de que sea capaz de sobrevivir y mantener una vida extrauterina independiente,” pero para entender el aborto se necesita mucho más que una definición médica, se necesita también un contexto psicológico, social, cultural, económico, espiritual y personal.



El aborto debe ser expuesto desde la interseccionalidad, comencemos por entender que no todas las mujeres o personas con capacidad de gestar quieren abortar, pero sí todas quieren decidir; decidir sobre sus cuerpos, sus circunstancias, su vida y su maternidad, nadie se embaraza en ejercicio de su autonomía para después abortar.



Hasta hace algunos años, el aborto fue - y en algunos Estados sigue siendo - un delito; la criminalización de las mujeres que deciden no ser madres sigue vigente en más de la mitad del país, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (septiembre, 2021) y diversos organismos internacionales han manifestado su rechazo por el delito, esta criminalización nace y se fomenta desde las bases más patriarcales.



A las mujeres se les acusa y se les juzga de una forma muy severa, crecimos en una sociedad extremadamente machista que, en muchas ocasiones, considera que las mujeres debemos ser madres, aunque existen algunas que no es su deseo, la propia idea de no desearlo va en contra de lo que nos enseñó el patriarcado y esto puede resultar hasta revolucionario.



El debate respecto de la legalización del aborto no debe ser visto desde el castigo a “la muerte de un ser vivo,” debe debatirse desde la práctica, el aborto castiga a las niñas y mujeres pobres y marginadas, fomenta la clandestinidad, la insalubridad y el derecho de decidir.



El 28 de septiembre es el día de acción global por un aborto legal y seguro, las feministas marcharemos por varias avenidas de nuestros países para reiterar la importancia que tiene el aborto y el ejercicio de la autonomía de nuestros cuerpos, también para que nuestro gobierno e instituciones sepan que la marea verde seguirá recorriendo el país y no descansaremos hasta que el aborto sea legal en todos los Estados.



Margart Atwood en su carta “¿Un Estado exclavista?” señala que las mujeres que no pueden decidir sobre sus cuerpos son esclavas porque el Estado los reclama como su propiedad y dicta sobre lo que deben hacer con ellos; me parece que es una premisa bastante concreta, nadie está forzando a las mujeres a tener abortos pero tampoco nadie debería obligarlas a someterse a un parto; por las miles de niñas y mujeres que mueren en la clandestinidad y por las que no tienen alternativa que sea ley en todos los Estados.

POR DIANA MURRIETA

PRESIDENTA Y FUNDADORA DE NOSOTRAS PARA ELLAS, A.C.

DIANA.MURRIETA@NOSOTRASPARAELLAS.ORG

@DIANAMURRIETAM

