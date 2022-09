Los profesionales de la charlatanería

Unos charlatanes. No cualesquiera, unos profesionales. Unos que se dan el lujo de decir más de 80 mil mentiras durante tres años por las mañanas; también otros que levantan falsos y actúan como si nada, tan campantes.

La organización “Que siga la democracia”, aquella que entregó 17 mil firmas de igual número de muertos para solicitar llevar a cabo la consulta de revocación de mandato del presidente AMLO en abril de este año, ha mandado otra trola —arana, mentira, falsedad, simulación, farsa, invención, bulo—en contra del INE. Publicó en sus redes que el Instituto gastará mil millones de pesos en la adquisición de autos, lo cual es una mentira como bien lo señaló Ciro Murayama, consejero de ese órgano constitucional.

Tal vez “Que siga la democracia” se confundió con los vehículos que adquirió Morena bajo la dirigencia de Mario Delgado: 12 vehículos y tres motocicletas BMW con un valor total de casi 6 millones de pesos.

No es la primera vez que la mencionada organización de la sociedad civil ataca al INE o intenta burlar la ley. De hecho, para la revocación de mandato, además de los 17 mil muertitos firmantes, en todo momento de la recolección de firmas, ‘Que siga la democracia’ llamó “ratificación” a lo que era un ejercicio de “revocación”. No es tema menor. La ciudadanía que pidió la consulta solicitaba la ratificación del mandato de López Obrador, no una consulta de revocación.

El resultado ya lo conocemos: menos del 5% de la población acudió a la consulta; se hizo un gasto inútil (que podía haber servido para costear otras muchas necesidades), el ego de López Obrador estuvo servido y la mentira se arraigó más, como forma de fustigar al INE.

Estos profesionales de la charlatanería se dedican a sembrar mentiras, fomentar bulos, chismes y medias verdades para erosionar las instituciones aún autónomas del Estado mexicano. ‘Que siga la democracia’ maquila una propuesta torva para impulsar la reforma electoral que busca la 4T disfrazada de “reforma del pueblo”. En su falsa diatriba, olvidan señalar que el presupuesto solicitado por el INE para el próximo año es 1.7% inferior al de este año y representa tan solo el 0.19% del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2023. Esto es, sólo 20 centavos de cada 100 pesos, mostrando así su planteamiento —ahí sí— racional y austero.

Es tal su afán de erosionar al Instituto Nacional Electoral que impulsan las cuatro estrategias de golpeteo a la autoridad electoral: difundir noticias falsas (fake news) sobre el árbitro de las contiendas; acosar a las autoridades electorales; asfixiar presupuestariamente; proponer reformas para minar la autonomía del INE, como es la anteriormente mencionada. Eliminar al único árbitro de la contienda democrática en nuestro país es el objetivo. Un fin muy grave en razón de que es el único garante profesional e imparcial para la celebración de comicios equitativos, justos y transparentes.

Los profesionales de la charlatanería no solo son los miembros de ‘Que siga la democracia’. Son muchos los miembros y simpatizantes de la 4T, empezando por el residente de Palacio Nacional, a quienes poco o nada les importa mentir, prometer en vano y culpar a otros de sus ineptitudes.

En el país de los otros datos, estos charlatanes triunfan, nos hablan de un país que no se ha endeudado en este sexenio (la deuda ha crecido un 5.9%), que vamos bien económicamente hablando (la inflación continúa creciendo, cuando ya empezó a disminuir en Estados Unidos), que la pandemia se atacó con éxito (la revista ‘The Lancet’ señala a México como ejemplo de las peores estrategias impulsadas contra el covid); y así una retahíla de mentiras que presumen como ciertas.

Abraham Lincoln decía: “puedes engañar a todas las personas una parte del tiempo y a algunas todo el tiempo, pero no se puede engañar a todas las personas todo el tiempo”. Sucede así con los profesionales de la charlatanería; nos pueden mentir un rato, confundir con sus dichos y sus cifras, pero llegará un momento en que, ante la terrible realidad, la charlatanería ya no sea efectiva.

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

@MALOGUZMANVERO

PAL