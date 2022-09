México tiene derecho a vivir sin miedo

En materia de seguridad el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, está impulsando una política de Estado, que no es una política de coyuntura, es más bien una política que tiene una visión histórica, y una trascendencia determinante hacia el futuro, es decir, que para poder observar resultados tiene que brindársele un periodo de tiempo considerable.

Esta es una de las razones de por qué nos parece que la reforma constitucional para ampliar el periodo de presencia de la Guardia Nacional en las calles es necesaria e indispensable. No podemos pensar en tratar de obtener resultados en materia de seguridad en un corto plazo, debemos estar conscientes que problemáticas de este tipo, además de requerir una atención permanente, también necesitan tiempo.

La violencia en México exige soluciones urgentes. Es tiempo de resultados en seguridad y México tiene el derecho de vivir sin miedo.

Después de que han transcurrido un poco más de tres años de la entrada en vigor de la reforma constitucional en materia de la Guardia Nacional, podemos decir que le hace falta este impulso para eficientar el papel que juega dicha institución en materia de seguridad.

Sé que esto no resulta sencillo, porque en México no estamos acostumbrados a debatir las bases para contar con una política de seguridad de Estado, que vaya más allá de un sexenio; no obstante considero que necesario y urgente que desde el Senado la impulsemos.

Estamos seguros que la lucha contra la violencia se solucionará atacando las causas, pero no somos ingenuos, sabemos que no es suficiente. El objetivo de la Guardia Nacional es realizar la función de seguridad pública a cargo de la Federación y, en su caso, colaborar temporalmente en las tareas de seguridad pública que corresponden a las entidades federativas o municipios.

Con las reformas que el día de hoy analizamos, fortalecemos el entramado institucional que apoya las acciones de la política de seguridad de nuestro gobierno.

Otro aspecto al que debemos referirnos, es el que el Decreto propone incluir el tercer y cuarto párrafos en el quinto transitorio con la finalidad de que se integre una Comisión Bicameral (legislativa), que estará integrada por Diputados Federales y Senadores de la República, que tendrá como objetivo específico el brindarle seguimiento al cumplimiento del quinto transitorio.

Adicionalmente, se propone que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de H. Congreso de la Unión dé cuenta del avance en la conformación y capacitación de los cuerpos de seguridad civil de estados y municipios.

Lo anterior, son herramientas de fiscalización de las acciones que se emprendan, con el objetivo de eficientizar las acciones en materia de seguridad; ya que la participación de las Cámaras del Poder Legislativo Federal permitirá la vigilancia y supervisión de las decisiones ejecutivas, ya que a lo largo del tiempo siempre se toman decisiones que en ocasiones tienen efectos diferentes a los deseados.

Por ello, estas acciones preventivas resultan sanas para avanzar en la generación oportuna de diagnósticos.

El dictamen no es un cheque en blanco para la Guardia Nacional y sus mandos estratégicos, tácticos y operativos. Impulsamos una Guardia Nacional que garantice una seguridad pública bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, honradez, así como el fomento a la participación ciudadana y la rendición de cuentas y el respeto a los derechos humanos.

Que nadie dude que con estas reformas damos paso a la consolidación de un entramado institucional, que además de ser la herramienta jurídica temporal que se necesita, también brinda una serie de disposiciones preventivas que permiten que el modelo de nuestra Guardia Nacional sea eficaz y entregue resultados.

Estamos impulsando el reforzamiento del papel de la Guardia Nacional, en donde su actuar estará bajo la lupa del Poder Legislativo, para que de manera oportuna se prevengan acciones indebidas que vulneren los derechos humanos de toda la población mexicana.

Que nadie lo dude, necesitamos de esta reforma para brindarle seguridad a las mexicanas y mexicanos.

POR JOSÉ NARRO CÉSPEDES

@NARROJOSE

COLABORADOR

PAL