¿Hacia dónde van los partidos políticos?

La semana pasada se aprobó en la Cámara de Diputados el dictamen que presentó la bancada del PRI para aprobar la reforma constitucional que amplía de cinco a nueve años la participación del Ejército en las tareas de seguridad pública, y que los militares regresen a los cuarteles hasta el 2028. El dictamen pasó a la Cámara de Senadores para su discusión.

El PAN y PRD publicaron una declaración conjunta en donde manifiestan que el gobierno pone en gravísimo riesgo nuestro sistema democrático, el respeto a los derechos humanos y coloca a nuestro país al borde de la dictadura.

Acusan a la dirigencia del PRI y, a la mayoría de sus diputados, de ser cómplices de Morena, contradiciéndose sobre lo que reiteradamente habían criticado sobre la peligrosa militarización y la fallida estrategia de seguridad. Acusan a los priístas de faltar a la palabra, a los compromisos firmados, y de dar la espalda a quienes votaron por ellos en las elecciones de 2021.

Ayer en las comisiones del Senado fue aprobado el dictamen falta la discusión en el pleno. Al tratarse de una reforma constitucional se requiere mayoría calificada, es decir, 85 de los 128 senadores, o de dos terceras partes de los presentes para su aprobación. Ya lo dijo el Coordinador de Morena en la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal, en donde su partido político cuenta con 60 senadores. No les alcanzan los votos ni con los del PES (4), Partido Verde (6) y Partido del Trabajo (4). Tendrían 74 votos, les faltan 12. El PAN y Movimiento Ciudadano votarán en contra, los senadores del Grupo Plural también.

Hasta el momento sabemos que Sylvana Beltrones, hija del ex gobernador de Sonora y ex presidente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, se abstuvo de la votación en comisiones, claramente no va a votar en contra. Veremos quiénes de los priístas sí votan a favor o frenan el dictamen militarista. ¿Será que tienen miedo a que les saquen más trapitos al sol?

Entonces podremos saber si el PAN y PRD deciden seguir con la alianza Va por México con el PRI de cara a las siguientes elecciones en el Estado de México y Coahuila, y las federales del 2024.

Por otro lado, los dirigentes del PRD y PAN, Jesús Zambrano y Marko Cortés, han dicho que no se van a sentar a negociar con Alejandro Moreno, dirigente del PRI, porque “no es confiable”; pero aunque éste termina formalmente su periodo como presidente de su partido en agosto del 2023, no se va a ir hasta que termine el proceso electoral del 2024.

Mala noticia porque los estatutos del PRI establecen que cuando “sean menos de tres meses de diferencia con el proceso electoral federal puede prolongarse su condición hasta su conclusión”. ¿Con quién van a negociar PAN y PRD? Sí o sí, tendrá que ser con Alito.

POR JORGINA GAXIOLA

JORGINAGAX@GMAIL.COM

@JORGINA_GAXIOLA

PAL