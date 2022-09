DISPUESTOS AL CAMBIO

Nos dicen que el senador por Morena, Ricardo Monreal, está negociando con diversas alternativas para que la oposición en el Senado de la República avale la reforma para que las Fuerzas Armadas continúen en labores de seguridad en las calles del país hasta 2028, propuesta que ayer avanzó, al ser validada en comisiones y mañana sube al pleno. Incluso algunas de las alternativas son modificar el dictamen avalado por la Cámara de Diputados.

PREPARAN LOS TAMALES

En los próximos días se concretará la reunión del presidente López Obrador con legisladores. De acuerdo con Alejandro Armenta, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara alta, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, ha tenido acuerdos con los legisladores y pronto van a compartir los famosos tamales de chipilín con el primer mandatario.

CUENTA REGRESIVA, EN EL EDOMEX

Nos hacen saber que muy pronto habrá humo blanco en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) del Estado de México, con miras al proceso electoral del próximo año, y todo apunta a que el buen trabajo y los resultados que ha dado serán recompensados para Alejandra del Moral, actual secretaria de Desarrollo Social de la importante entidad mexiquense.

CORTE SUSPENDE SESIÓN

El sismo de ayer, que tuvo una magnitud de 7.7 grados, impactó en el Poder Judicial federal, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que encabeza actualmente el ministro Arturo Zaldívar, no sólo suspendió la sesión del pleno sino todas las labores, para revisar inmuebles, como lo establece el protocolo, algo parecido a lo que ocurrió con la Cámara de Diputados, en San Lázaro.

LA PETICIÓN DE AEROMÉXICO

Hace unos días apareció en escena Andrés Conesa, director de Grupo Aeroméxico. No había estado frente a los medios en más de dos años. Esta vez lo hizo para decir que el sector requiere de un impulso del gobierno: que se respete la normatividad y no dejen entrar a otras aerolíneas como Emirates, en rutas Barcelona-CDMX, porque no es ni una empresa española ni una mexicana.

