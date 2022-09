Portazo en el Senado

Todavía anoche, en el Senado no se alcanzaban los votos para extender la participación de las Fuerzas Armadas hasta el 2028 en tareas de Seguridad Pública.

En la reunión de Comisiones Unidas, las bancadas de Acción Nacional, de Movimiento Ciudadano y del Grupo Plural, lucían como una muralla inamovible.

La del PRI –de donde el gobierno esperaría obtener los 11 votos que le hacen falta para alcanzar la mayoría constitucional, cuantimás que el origen de la iniciativa fue de los diputados priistas- ha dejado ver algunas grietas. Dos o tres pintan para votar a favor.

Unos más podrían repensar su posición si se abriera otra puerta. Ahí se inscribió precisamente la propuesta que hizo la senadora Sylvana Beltrones (apoyada por Claudia Ruiz Massieu): Aplazar un mes, o 40 días, la discusión del tema.

“Salgamos del falso debate del sí o del NO. Los invitar a debatir el cómo sí”, planteó la sonorense. Propuso que en ese lapso se invitaría a presidentes municipales, policías estatales, a quienes están a cargo directamente de la seguridad pública, a exponer su opinión.

En el mismo sentido se pronunció Miguel Ángel Mancera, del PRD. Sus argumentos fueron sólidos, de corte jurídico. Trajo a colación precedentes en tribunales internacionales y en la Suprema Corte. Pidió darle realmente a las Fuerzas Armadas el marco jurídico que requieren. Y no con esta mini iniciativa que proviene de las filas del PRI.

“Si queremos que las Fuerzas Armadas sigan en tareas de seguridad pública, hagámoslo bien. Sentémonos y veámoslo con seriedad. No así, que los estamos enviando a la guerra sin fusil, con esta iniciativa laxa que después puede tener consecuencias para las Fuerzas Armadas”, pidió.

Del lado del PAN, la puerta que entreabrieron Sylvana y Mancera no los convenció. No, al menos, a Damián Zepeda, quien advirtió que su voto sería en contra, así se lo plantearan en un mes, en tres, o en un año. La razón era esta:

-Estamos aquí, en esta discusión, porque se usó políticamente la justicia entre el gobierno federal y el dirigente nacional de un partido. Por un ofrecimiento de impunidad… No estoy de acuerdo en que se use políticamente la justicia. No es digno ni para quien ofreció los votos, ni para quien los aceptó.

El portazo a la propuesta lo dio el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Eduardo Ramírez (Morena): “Ya no nos da tiempo…Los tiempos ya nos alcanzaron”.

El miércoles subirá al pleno la minuta. Al gobierno y a Morena le quedan unas cuantas horas para “convencer” a algunos senadores de apoyarlos.

GEMAS: Obsequio del periodista Sergio Sarmiento: ¿Cuáles son las posibilidades de que tres sismos de más de 7 grados se registren en un país en tres 19 de septiembre? Según José Luis Mateos, especialista en sistemas complejos del Instituto de Física de la UNAM, una por 133,225. Expresado de otra forma, 0.000751%”.

POR MARTHA ANAYA

