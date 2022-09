AMLO, prorruso

Caló hondo en el presidente Andrés Manuel López Obrador que el gobierno de Ucrania le haya calificado de prorruso, a tal grado, que ayer el propio mandatario mexicano tuvo que defenderse al decir que tales afirmaciones del asesor ucraniano Mykhailo Podolyak son una “vulgaridad mental”. Podolyak controla toda la información que surge del gobierno de Ucrania y habla al oído del presidente Zelenskyy.

AMLO tiene ahora una etiqueta a cuestas. Pero ni el voto de México el 2 de marzo en la Asamblea General de la ONU; ni su plan de paz para que Narendra Modi, el Papa Francisco y António Guterres medien entre las partes; ni su defensa propia en las conferencias mañaneras podrán contrarrestar internacionalmente dicho etiquetado, por el simple hecho de que el Presidente se quedó sin aliados interlocutores de peso que le hagan coro. AMLO se quedó solo. Ya hasta China expresó sus “preocupaciones” de viva voz y de forma personal al presidente Vladimir Putin sobre la guerra. El error de AMLO fue pensar que su supuesta postura neutra, proponiendo mediación, colocaba a México en una situación de incolumidad como nación; y a él lo elevaba a un estatus de Perseo del siglo XXI, mitad Dios, mitad humano: el único que puede ver desde arriba que quienes tienen un pleito deben serenarse.

Pero AMLO no quiso ver lo evidente: no hay nada que mediar. Lo vulgar no es que los ucranianos confundan las intenciones de AMLO, sino que Rusia haya invadido a Ucrania con pretextos que han sido exhibidos como mentiras: (1) que el gobierno ucraniano era ‘nazi’; (2) que Rusia únicamente llevaría a cabo una ‘operación especial’; (3) que no habría ataques contra la población civil; (4) que la OTAN azuzó la región y por eso los rusos tuvieron que ponerle un freno; (5) que los ucranianos son un pueblo tan hermano de los rusos, que prefieren estar al cobijo de Moscú.

En México, miles de personas se tragaron el cuento ruso, AMLO entre ellos. Por eso el Presidente habla de ‘conflicto’ y no de guerra, y por eso no ha tenido la estatura para enviar un mensaje firme a Putin para que abandone el territorio ucraniano. AMLO creyó las mentiras rusas, por eso cree que hay que mediar entre dos partes en conflicto. El problema es que el mundo entero supo la verdad desde el inicio, por lo que la postura del mandatario mexicano, en lugar de ser aplaudida como neutral y prudente, califica de prorrusa.

Y será muy difícil que Marcelo Ebrard diluya el pegamento con el que fue certeramente pegada esa etiqueta en la frente del mandatario mexicano.

ARCA CONTINENTAL

Gran jugada de Arca Continental, empresa de Jorge H. Santos Reyna. La embotelladora se embarcará en una amplia estrategia digital potenciando su plataforma Yomp!

