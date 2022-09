El candidato Monreal

Hace más de un año que lo dice a quien quiera escucharlo: Ricardo Monreal quiere estar en la boleta electoral de 2024. Desde entonces, no pocos presagian que el coordinador de los senadores de Morena se desbarrancará, pero la realidad es que no sólo ha logrado sobrevivir los vaivenes de la sucesión adelantada, sino que esta semana fortaleció, sino su aspiración, sí su poder. Para gusto de unos y enojo de otros, está en el juego.

El coordinador de los senadores de Morena ha logrado transitar en una delgada línea sin dar pasos en falso. Es sabido que no tiene el respaldo del presidente López Obrador, con quien no se reúne desde hace más de un año. Monreal, a diferencia de otros políticos no sólo parece sentirse cómodo navegando a contracorriente, sino que se crece.

Al filo de la medianoche del pasado 31 de agosto, y tras tres rondas de votación, Alejandro Armenta, cercanísimo a Monreal, fue electo presidente de la Mesa Directiva del Senado. Lo llamativo no fue tanto su arribo, que se acompañó de una votación dividida, primero en el grupo parlamentario de Morena —36 votos contra 28 del senador Higinio Martínez—, y después en el pleno —65 votos de 122 senadores presentes—, sino que quien no figuraba en la planilla, Monreal, obtuviera 55 votos.

¿Quiénes y por qué votaron por el coordinador de Morena? Curiosamente prácticamente ningún legislador de la bancada que coordina, sino los senadores de oposición.

Monreal intentó ser convencido por los coordinadores de PAN, PRI, PRD y MC de presidir el Senado, con todo lo que eso implicaba; reflectores durante un año, en la antesala de 2024. De haberse cristalizado el escenario, el senador morenista hubiera estado al frente del Senado hasta el 31 de agosto de 2023, con la influencia, poder y recursos que eso implica. ¿Por qué no quiso Monreal? Porque no quiso romper. Era una manzana envenenada.

Un coordinador parlamentario de oposición, compartió a esta columna —off the record— lo que trataban de construir: querían a alguien del bloque de contención. Hicieron cuentas y no les dio. Cuando se profundizaron las diferencias entre el Presidente y Monreal, y tras declaraciones del senador a propósito de las iniciativas de López Obrador sobre la Guardia Nacional y Reforma Electoral, se abrió la posibilidad.

Los coordinadores de los grupos de oposición se reunieron la noche del martes para planchar su apoyo a Monreal y llevarlo a la presidencia del Senado. La intención era fracturar a Morena y forzar el rompimiento de Monreal con su partido. Pero el zacatecano no operó dentro de su partido para sí, sino para Armenta. Con un puñado de sus cercanos le habría bastado, pero decidió no caminar esa ruta, que sería de no retorno.

Se quedó sin presidir el Senado, pero evidenció el poder que concentra y lo necesario que puede ser de cara a lo que viene. Y con 2024 a la vuelta de la esquina, eso no es poca cosa.

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

