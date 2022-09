Vivas, México

Todos los años nuestras fiestas patrias han sido celebradas con gran orgullo y amor por nuestro país, septiembre es el mes en el que todos nos sentimos orgullosos de ser mexicanos y nos gusta festejar comiendo comida típica, escuchando música vernácula mexicana y viendo El Grito desde nuestras televisiones.

Este septiembre me invadió el cuestionamiento de ¿qué festejamos?, es decir, ¿hay razones para festejar? Y aunque creo que en la mayoría de las ocasiones existe una buena razón para festejar, en este caso cada día se vuelve más complicado.

México es un país que tiene una de las banderas e himnos más bonitos del mundo, tiene lugares que no le piden nada a otro país, la gente es cálida, trabajadora y amable, de la comida ni hablamos, no hay nada que no cure un pozolito o unos tacos; pero aún así, creo que México no es un lugar seguro para ser mujer y disfrutar de todo lo anterior.

De acuerdo a las cifras más actualizadas en México se reportan entre 10.5 y 11 feminicidios al día (ONU); también las mujeres somos las principales víctimas de delitos sexuales (INEGI) ocho casos por cada uno de hombres son de mujeres y el último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública nos registra cifras históricas en materia de violencia de género, entonces ¿vale la pena festejar?

Este 15 de septiembre pensaba que era un día más, amo mi país y trabajo diariamente para que las mujeres tengamos más seguridad y acceso a la justicia, creo profundamente que podemos generar un cambio pero este día no iba a celebrar, no tenía ánimo y además tenía mucho trabajo pero comencé a ver mis mensajes en grupos feministas y vi la manifestación más legítima que pudo darse en este día.

Desde temprano, el colectivo “Hasta Encontrarte” proveniente de Guanajuato comenzó a escalar la Estela de la Luz, obra emblemática que se encuentra en Reforma, un par de mujeres escalaron por horas la Estela con una manta que pesaba 80 kgs hasta que llegó la madrugada y ellas llegaron a la cima, comenzaron a acomodar la manta y pudimos ver el mensaje que querían transmitir… la no militarización.

De todas las manifestaciones que he visto, las que hacen las mujeres me parecen las más poéticas y artísticas, este colectivo logró que todo un país en su fecha más importante las escuchara y supiera su mensaje, admiramos su valentía y toda la logística que pudo involucrar que ellas lograran literalmente una hazaña, pero más que eso, nos regresaron las ganas de seguir intentando y luchando, de no rendirnos y menos cuando se trata de nuestros derechos y nuestras luchas.

Este año, la emoción, inspiración y la certeza de que construiremos un mejor país no provino del Zócalo sino de esa Estela, de esas madres que siguen buscando a sus hijos y pidiendo justicia, de esas mujeres que no se cansan de exigir derechos, de las colectivas y las organizaciones feministas, que vivan ellas y en un país como este, más que expresión es petición… México, nos queremos vivas.

POR DIANA MURRIETA

PRESIDENTA Y FUNDADORA DE NOSOTRAS PARA ELLAS, A.C.

@DIANAMURRIETAMDIANA.MURRIETA@NOSOTRASPARAELLAS.ORG

PAL