El problema es la contradicción

Esta semana se aprobó en comisiones de la Cámara de Diputados una reforma constitucional para extender el uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública de 2024 hasta 2029. En seguimiento a lo anterior, el presidente Andrés Manuel López Obrador promulgó el decreto que otorga a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) el control administrativo y operativo de la Guardia Nacional (GN). Vale la pena señalar que las reformas fueron avaladas en menos de una semana en ambas cámaras, cuestión que ha generado diversas críticas por parte de diversos actores de la sociedad civil organizada, la opinión pública y en la población.

No sólo eso, durante la ceremonia pública en conmemoración de la gesta de los niños héroes en Chapultepec, el secretario de la SEDENA, Luis Cresencio Sandoval, acusó que se han realizado comentarios tendenciosos que buscan apartar a la ciudadanía de las fuerzas armadas, asegurando que el enemigo se encuentra en la delincuencia y en las drogas que buscan destruir a los jóvenes, aseverando que la actuación de las fuerzas armadas, incluida ahora la GN, tiene como objetivo permanente la legalidad y el respeto a los derechos humanos con respeto al gobierno y sus instituciones.

Se trata, sin duda, de un comentario desafortunado el realizado por el secretario general, no se encuentra dentro de sus funciones del servicio público discernir de las opiniones generadas desde la sociedad civil, dentro del derecho inalienable a la libertad de expresión, y la preocupación argumentada sobre las nuevas capacidades y alcances que las fuerzas armadas tienen, no sólo sobre la defensa de la soberanía desde una doctrina basada en el uso militar para la guerra y eliminación del enemigo, sino ahora también las atribuciones en la discusión política que hoy asumen gracias a la decisión del gobierno federal de extender sus usos y facultades en otras áreas de desarrollo.

Aunado a esta serie de acontecimientos vertiginosos en los que se redefine la labor del ejército mexicano respecto a la seguridad pública y ahora el indebido rol político que comienzan a ostentar, se suma el posicionamiento que recientemente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos publicó respecto a este asunto de interés nacional. No es ninguna novedad que dicho organismo, constitucionalmente descentralizado, ha capitulado ante el oficialismo. No obstante, es preocupante la discursiva altamente politizada del documento en el que se destacan las “Comisiones de la Verdad” como la relacionada con la matanza de normalistas en Ayotzinapa, de la cual sigue sin esclarecimiento ni reparación del daño a víctimas ni familiares.

El comunicado argumenta que “en este momento de definiciones claras, que no admiten matices. O se está con el pueblo, o se está en contra de él” como una manera de respaldar la decisión de militarizar la seguridad pública, en un escenario no sólo polarizado, sino en donde se han presentado más de 500 quejas ante la Comisión en contra de las fuerzas armadas tan sólo en lo que va de este año, más las que no se denuncian por diversas razones.

Es abrumador ver como basan su decisión en encuestas de percepción más allá de los datos duros, se ha demostrado que el uso del ejército en tareas de seguridad pública no ha dado resultados tangibles ni fiscalizables. En 15 años de militarización, que posiblemente ahora serán más, se cuadruplicaron los homicidios mientras que se sextuplicó la presencia militar hasta casi los 240 mil efectivos en 2022.

Lo que ha venido ocurriendo en los últimos días no sólo es contradictorio sino contraproducente, no se trata sólo de la redistribución anticonstitucional de las leyes, sino de la deconstrucción del orden social, democrático y del Estado de Derecho de nuestro país.

POR AZUL ETCHEVERRY

AETCHEVERRYARANDA@GMAIL.COM

@AZULETCHEVERRY

MAAZ