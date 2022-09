Winter is coming

En los días más recientes se dio a conocer la noticia de que Alemania inició una campaña de concientización acerca del uso de la electricidad (y otras energías), aludiendo a razones medioambientales, de salud mental, así como simplemente de ahorro. Parte de esta campaña es no iluminar monumentos históricos, gubernamentales y algunas zonas donde no hay tránsito a partir del ocaso. Asimismo, pusieron en marcha anuncios para que, de manera individual, se hiciera lo mismo en los hogares alemanes. Sin embargo, esta -romantización- en estas medidas revelan el temor de una inminente escasez en los recursos energéticos de cara al invierno que se acerca.

La razón de esta escasez, evidentemente, es la guerra de Rusia en Ucrania, pues aunque los análisis pronosticaban que la invasión rusa sería de manera rápida, puntual y estratégica, posteriormente se dijo que con las -sanciones sin precedentes- al gobierno de Putin, este recularía y terminaría por marcharse de tierras ucranianas. Lo que no se tomó en cuenta fue la capacidad de negociación del kremlin con otros aliados más allá de Occidente, como China, quien en este periodo de guerra ha comprado al gobierno ruso mil millones de euros por gas natural, 3,000 por carbón y más de 30 mil millones por su petróleo.

Estamos a unos días de cumplir siete meses del conflicto bélico y las implicaciones se dejan sentir en todo el mundo y más profundamente la crisis energética en Europa y no se encuentra ningún atisbo de que Putin sea condescendiente con la Unión Europea y provea de los insumos energéticos que necesita para hacer frente a la temporada invernal. Esta aseveración se fundamenta en que para la última semana de agosto, Rusia suministró 856 millones de metros cúbicos de gas natural licuado a la Unión, una cantidad 66 % menos de lo realizado en la misma semana del 2021, según los datos del Centro de Estudios Bruegel.

Ante dicha postura del autócrata ruso, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Lars von der Leyen, ha comentado que las sanciones “llegaron para quedarse” y que no es momento de “apaciguamiento”, aunado a la aceleración del ingreso de Ucrania a la comunidad europea. De manera paralela los gobiernos miembros de la UE comienza a tomar las medidas para aminorar los efectos del “cierre del grifo de gas ruso”, diversificando a sus proveedores Noruega y Argelia aumentando hasta 44 % sus compras respecto al año anterior, de igual manera los gobiernos que se ubican al extremo poniente del viejo continente y menos dependientes de la energía rusa, como España, Portugal y Francia, exploran otras alternativas para sus países, así como para apoyar al resto de las naciones europeas.

Así, la comunidad que inició gracias a los acuerdos acerca del -acero y al carbón-, hoy ve ante sus ojos que el invierno se acerca (winter is coming) y, si este es más frío de lo habitual, no podrán satisfacer la demanda de gas natural. Asimismo, si Vladimir Putin decide cerrar por completo el ducto Nord Stream 1 (en la actualidad opera solo al 20 % aludiendo “una falla técnica”), pondrá en serios predicamentos a toda la sociedad europea, pues sus alternativas de generación energética como la nuclear o hidroeléctrica no terminan por lograr una soberanía en la materia respecto de Rusia.

