La desunión

Las fiestas mexicanas de este año llegan en uno de los momentos de mayor desunión en México. Me resulta difícil de comprender como la sociedad mexicana conmemora el inicio de una gesta de independencia que significó la unión de todos aquellos que buscaban una nueva realidad en estas tierras, sin importar color, casta o posición social. Esta reflexión es importante ya que la independencia que se logró en 1821 fue el resultado de la unión de muchas voluntades, tanto políticas y sociales para escribir una nueva realidad en el nuevo país que nació hace 201 años.

En este año 2022 tristemente la sociedad mexicana está dividida, fracturada, alejados los unos de los otros. El rico no puede ver al pobre, el pobre odia al rico, los blancos no conviven con negros o mestizos, y ellos a su vez descalifican a los que tienen una tez mas clara. Y si hablamos de la condición económica, no terminaríamos de describir la confrontación social que sigue provocando que mucho este en manos de tan pocos y la gran mayoría lucha por tener apenas que comer. Si bien hace poco mas de 200 años, la discriminación vivía uno de sus momentos más vergonzosos, criollos y todo tipo de castas se unieron codo a codo para buscar un nuevo camino para el país.

Los españoles nacidos en México no querían pagar tributos a la colonia española y los mestizos, sin una idea muy clara por lo que luchaban, iniciaron un movimiento que culminó en el nacimiento de una nueva nación. Hoy no estoy tan seguro de que, ante una emergencia, o como dice nuestro Himno Nacional, si un extraño enemigo profanara con su planta nuestro suelo, los mexicanos dejemos de lado nuestras diferencias para, siendo uno, luchemos por la libertad. Hoy la división por sectores, economías, vaya, en nuevas castas que ha emprendido el presidente en turno, es tan profunda que difícilmente podríamos organizarnos. En los medios de comunicación transmitimos historias de desencuentros y de desuniones.

En este tiempo, cuando más necesitamos la unidad de todos para que en 2024 logremos un nuevo viraje en nuestro rumbo, la única opción que se tenía para lograrlo, está rota, está perdida. Las presiones políticas, así como los intereses particulares han “doblado” a uno de los integrantes de la alianza “Va por México” por lo que el anuncio de la ruptura con su dirigente nacional complica y desdibuja el camino para encontrar una nueva independencia de quienes se han planteado conseguir a costa de lo que sea su permanencia eterna en la administración de este generoso país.

La ruptura del PAN con el dirigente priista Alejandro Moreno, en este 15 de septiembre, nos aleja totalmente del espíritu de esos hombres y mujeres que hace dos centurias derramaron su sangre para conformar un país libre e independiente. Hoy celebramos un año más de independencia, pero no nos detenemos a observar nuestras ataduras, políticas, ideológicas y sociales.

Somos una nación independiente de otros países con quienes celebramos acuerdos comerciales, pero tristemente somos tan dependientes del discurso, de la dadiva fácil y de la venganza política. ¿Qué clase de movimiento de independencia necesitamos?

Corazón que sí siente

En el restaurante la Opera del centro de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores y aspirante a la presidencia de la República, comió con José Mujica, ex presidente de Uruguay y con Evo Morales, expresidente de Bolivia. Se nota que Marcelo con cada acción, busca construir su imagen presidencial.

POR JESÚS MARTÍN MENDOZA

JESUS.MARTIN.MENDOZA001@GMAIL.COM

@JESUSMARTINMX

MAAZ