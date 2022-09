Incierto, el futuro del ejército en las calles

Tenía previsto hoy el Presidente dar un regalo jurídico a las Fuerzas Armadas para extender su presencia en las calles hasta 2028, pero el tema se complicó y no le alcanzaron los votos a Morena para avalar en el Senado la minuta aprobada por el PRI, el partido guinda y sus aliados en San Lázaro.

Las fiestas patrias eran el contexto para “dar certeza jurídica al Ejército”, pero sólo pudieron enviarla a comisiones en la Cámara Alta, en donde debatirán de nuevo el tema; no para enriquecerlo, sino para ganar tiempo y tratar de conseguir los votos que faltan a Morena para su aprobación definitiva.

Ahora lo que prevalece en la Cámara Alta es la incertidumbre, porque la bancada del PRI, que comanda Miguel Ángel Osorio, va en sentido opuesto a los diputados federales del tricolor, que pastoreó Alejandro Moreno para aprobar el proyecto en San Lázaro. Pero eso no es todo, del lado de Morena las cosas no pintan bien.

Su coordinador, Ricardo Monreal, ya expresó su desacuerdo con el proyecto del PRI en este asunto de legitimar la presencia del Ejército en las calles. A pesar de eso, tiene que hacer malabares para lograr la aprobación de la minuta en aras de atender una exigencia del jefe del Ejecutivo Federal. En este caso, el zacatecano se juega, nuevamente, su prestigio e independencia.

Y se enfrenta a una disyuntiva: Dejar a los senadores que voten libremente, tanto en Morena como en la oposición y decir que los votos no le dieron, con todo y las consecuencias que eso pueda tener en su frágil relación con AMLO, o hacer alarde de sus dotes de buen operador y sacar los votos necesarios, mostrando otra vez que es el mandamás del Senado, manteniéndose como un aspirante viable a La Silla del Águila en 2024.

Y es que en la aprobación del proyecto en cuestión no sólo está en juego la promesa que hizo AMLO al Ejército y no se ha cumplido. Monreal, el hijo desobediente de la 4T, se juega también su futuro político inmediato. Más aún, en el PRI, Alito también está en vilo: o se fortalece con el apoyo que le pueda dar el gobierno o queda demostrado que, con todo y que es el líder nacional del PRI, él no manda en su partido.

Pero en el terreno de las especulaciones hay quienes dan rienda suelta a la imaginación y no descartan que la negativa del tricolor en el Senado sea parte de un juego perverso entre Alito y Osorio, porque, por un lado se lanzan en San Lázaro los priistas como los Niños Héroes de la 4T, salvando el pellejo de AMLO, y por el otro hacen que Morena se tope con pared en el Senado. No hay certeza de eso aún.

Lo único es que el tricolor está dividido y, por lo pronto, este 16 de septiembre habrá una celebración agridulce en las fiestas patrias para el Presidente. No podrá entregar al Ejército este nuevo marco legal y no tiene la certeza de que eso pueda ocurrir la próxima semana, porque hoy los votos no le alcanzan a Morena.

•••

A propósito de las Fuerzas Armadas, la Secretaría de la Defensa Nacional eligió a los abogados César Omar González Hernández y Alejandro Robledo Carreteros para que asuman la defensa de tres de los cuatro elementos del Ejército vinculados con el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

Tras las acusaciones del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, el general en retiro José Rodríguez, el capitán José Martínez y el sargento Eduardo Mota se pusieron a disposición de las autoridades de forma voluntaria, confiados en su inocencia, razón por la que la dependencia que encabeza el general secretario Luis Cresencio Sandoval, está dispuesta a apoyarlos con los litigantes que trabajarán probono.

•••

Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “Se mide la inteligencia del individuo por la cantidad de incertidumbres que es capaz de soportar.”

POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO

ALFREDO@ELHERALDODEMEXICO.COM

@ALFREDOLEZ

