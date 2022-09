Un mapa político en movimiento

La política es movimiento y hay que tener el mapa actualizado. En el horizonte asoman las elecciones de Coahuila y Estado de México y después el pasillo que nos lleva a la sucesión se hará inevitablemente angosto. Mirando hacia ese norte el tablero se empieza a acomodar.

La oposición vive uno de esos momentos bisagra en los que no se sabe si la puerta se abre o se cierra. La jugada de Alito Moreno en el congreso ha precipitado una serie de reacciones en la coalición Va por México que todavía no se sabe dónde pueden ir a parar.

Hace apenas unas semanas fue destituido de la Comisión de gobernación de la cámara de diputados y cada martes campechano era vivido por Alito como un verdadero viacrucis. Es en este contexto que el presidente del PRI decidió romper la “moratoria constitucional”. La reacción de su gran socio en la coalición no se hizo esperar y Marko Cortés salió a poner paños fríos a la relación devenida en tóxica, esperando la rectificación de su compadre.

De parte del tricolor, el ex secretario de gobernación peñista y hoy senador, Osorio Chong, salió con cara de sorpresa y prometió una revisión del rumbo del partido. Sin embargo, hasta el momento no parece que esas palabras hayan tenido mucho eco al interior del partido.

Cuestionado por todos lados desde afuera, Alito parece confiado en poder sostener su lugar en el tricolor. ¿Su salida será condición para que la coalición continúe? ¿Tendrá fuerza Marko Cortés para sostener su palabra y forzar un reacomodo del frente opositor? En todo esto, las elecciones del próximo año le dan aire al presidente del PRI pues un rompimiento significaría muy probablemente conceder dos distritos más a la ola guinda y llegar con pésimo semblante al 24.

El oficialismo también se mueve. La Dra. Claudia Sheinbaum y el canciller Ebrard aceleran sus estrategias mediáticas. Desembarco en tik tok y canción feliz parecen indicar que, por lo menos en este primer momento, Marcelo apuesta a una candidatura pop. En otro tono, la jefa de gobierno parece optar por la construcción de una estructura territorial y se le mira muy activa visitando los estados de la república.

Y luego está el senador Monreal, cuya figura es digna de una trama literaria. Sus jugadas en el senado nos muestran a la perfección los límites de su estrategia. Excelente operador, hábil cabildero, pero poco confiable y peleado con varios sectores del partido. La principal hipótesis siempre ha sido que lo que busca Monreal es acumular fuerza para luego negociar. Hoy ese escenario sólo podría darse si la candidata de Morena no es Claudia, blanco dilecto de sus ataques.

Pero un acercamiento explícito con Monreal podría no ser redituable para el canciller. Marcelo es un perfil atractivo para el que no simpatiza con Morena, pero necesitará un balance para impedir que esto le impida competir con Claudia por el voto duro. Simplemente no se puede arriesgar a ser candil de la calle y oscuridad en la casa.

POR ADRIÁN VELÁZQUEZ RAMÍREZ

COLABORADOR

@ADRIANVR7

MAAZ