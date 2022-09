Mentira y denostación: alternativa única de la derecha

Desde muy temprana edad, participé en diferentes luchas; en la Universidad asumí, como una tarea esencial del médico, ayudar a mejorar las condiciones de vida de las personas para alcanzar la salud. En la juventud me comprometí con causas y hasta la fecha continúo con esas reivindicaciones.

He sido un luchador social desde joven; participar en organizaciones de lucha social y campesina me han guiado. La lealtad a estos movimientos por la tierra y por el derecho a vivir con justicia, paz y dignidad, vive en mi corazón.

Hoy formo parte de un gran movimiento de transformación de la vida pública de nuestro país. Soy parte del movimiento porque me identifico, asumo y doy las luchas del movimiento. No me uní a sus filas por conveniencia o por algún cargo. Tengo la firme convicción de que la paz, así como la salud, la alimentación, la felicidad y la dicha son producto de la justicia.

Estoy orgulloso de formar parte de esta gran transformación. Este gran proyecto ha logrado echar abajo a la tiranía, a los anteriores gobiernos corruptos, a los anteriores gobiernos que se sirvieron de la seguridad de los ciudadanos para entregarle al crimen organizado nuestra patria.

Los gobiernos panistas, escondiéndose en la llamada “guerra contra el narco” de Felipe Calderón, entregaron al crimen organizado al país, sumiéndolo en un mar de sangre que perdura hasta nuestros días.

El periodo de Calderón representa uno de los peores y más penosos sucesos en la historia de México. Es el periodo de oscuridad donde la gobernabilidad se entregó al crimen organizado en una aparente guerra. Todavía hasta la fecha existen gobiernos que han seguido el mismo esquema de Calderón, como el de Tamaulipas, donde la derecha del PAN pactó con el crimen organizado y hoy que nuestro Movimiento triunfó en el estado, se resisten a dejar el poder por miedo a pisar la cárcel.

Esta derecha corrupta y vinculada al crimen organizado hoy acusa a nuestro movimiento de estar vinculado con el crimen organizado. Los que nos acusan con mentiras y calumnias así como con una supuesta relación con grupos delictivos, sólo repiten falsedades.

Su objetivo es descarrilar el proyecto de la cuarta transformación de los dos últimos años de gobierno del presidente Andrés Manuel. Sus discursos están vacíos, y sólo se valen de la denostación y la mentira. Yo he sido blanco de ataques por parte de la derecha.

Hoy esos grupos, también ven amenazados sus intereses por la reciente aprobación de la reforma a la Guardia Nacional. Nunca más debemos permitir que el crimen organizado penetre en nuestros cuerpos de seguridad pública; se trata de nuestra seguridad nacional.

Estamos acostumbrados a dar la lucha y hoy estamos preparados para enfrentar de nuevo una batalla. Desde hace años hemos dedicado toda nuestra actividad a dar la lucha por la justicia. Ante los embates mentirosos de la derecha, nos seguiremos manteniendo firmes; no es la primera ni la única batalla que daremos.

POR JOSÉ NARRO CÉSPEDES

@NARROJOSE

COLABORADOR

PAL