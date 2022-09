Me dueles México

México me duele. Me duele su gente, aunque hay casos destacados de niñas, niños y jóvenes que han transformado su realidad con base en el trabajo y esfuerzo, en un entorno que no parecía prometedor. Hoy, el común denominador en México, es que aún encontramos ciudadanos en situación vulnerable debido a la pobreza en cualquiera de sus formas, que sufren algún tipo de abuso y son víctimas de la violencia, al contrario de lo que la lógica indica. ¡Cada día estamos peor!

Por instinto de conservación he limitado el consumo de noticias. Y es que conforme pasa el tiempo seguimos elevando el umbral de tolerancia de la sociedad, volviéndonos insensibles o prefiriendo simplemente no ver algo que ya se salió de las manos. La violencia en todo México escala en intensidad, frecuencia e impacto. El número de muertes, debido a la violencia de algún tipo, y el freno al desarrollo, aunado a la falta de oportunidades, son los indicadores más sensibles.

En este México teñido de rojo, las y los empresarios hacemos un esfuerzo fuera de lo ordinario para mantener la planta productiva en activo, sostener el equilibrio financiero y cumplir con las obligaciones impuestas por el gobierno, en el peor contexto posible: con una inflación alcista que en julio alcanzó una tasa anualizada de 8.15 %, el mayor registro en las últimas dos décadas; con una violencia creciente y una inseguridad total en el país. Podrían ser muchas las razones de este desenfreno violento, de la gravedad de la inseguridad pública, y de la endeble situación económica general, y la única explicación posible es que el gobierno ha sido incapaz de poner orden.

Con instituciones frágiles, ajustes burocráticos sin sentido, persecuciones políticas insensibles y obras de infraestructura a medias, estamos en retroceso. Hoy México es un país menos preparado para enfrentar los retos globales. Tenemos una peor economía interna, peores sistemas de salud y educación, más inseguridad y violencia, menos protección y conservación ambientales, una sociedad adolorida y oprimida, empresarios que sostenemos establecimientos y negocios y un gobierno notablemente rebasado.

Esta es nuestra penosa realidad actual, y eso es simplemente insostenible. Frente a esta condición de país, desde COPARMEX condenamos enérgicamente toda forma de violencia, y reprobamos los recientes actos de sangre en algunos estados de la República.

Es urgente e inaplazable recalcular la estrategia. Se debe encontrar una forma distinta de gobernar. Con un país en caos, habrá que priorizar lo urgente y poner orden punto por punto. Esta situación solo demuestra que nuestro gobierno nos ha abandonado. Desde el sector empresarial exigimos a este gobierno, diseñar e implementar una estrategia integral que priorice lo más importante: la seguridad de las y los mexicanos, y que ponga al centro de las decisiones a cada una y uno de nosotros. Demandamos garantía de paz para todas y todos los ciudadanos y reclamamos que las autoridades cumplan con su función, sin evadirla.

México, sin duda, es un país resiliente; sin embargo, cada vez duele más. Hoy en México, reina la desesperanza y la incertidumbre esclaviza. Es hora que las y los ciudadanos hagamos valer nuestros derechos de vivir en paz, con tranquilidad, con empleo, dignidad y felicidad. #OpiniónCoparmex

POR YAYA ARÉVALO

PRESIDENTA DEL COMITÉ DE PROMOCIÓN Y ACTIVACIÓN DE RSE DE COPARMEX

CAR