Diputados mexiquenses encabezan batalla del PRI

Los priistas en la Cámara de Diputados no sólo no se echaron para atrás, sino que reafirmaron su posición y fueron todavía más allá: propusieron y votaron por extender hasta 2029 (y no hasta el 2028, como originalmente lo plantearon) la participación de militares y marinos en las tareas de seguridad. Dos alfiles del núcleo más poderoso del PRI —el del Estado de México— eligieron los del tricolor para defender su iniciativa en la Comisión de Puntos Constitucionales en San Lázaro: Cristina Ruiz Sandoval, de Naucalpan, y Carlos Iriarte, de Huixquilucan.

Así, el mensaje de la dirigencia del PRI a sus 69 diputados quedaba clarísimo (por si no hubiera sido suficiente su reunión con el general secretario, Luis Cresencio Sandoval días atrás). Por lo pronto, en Comisiones no fallaron, aunque los argumentos fueron lo de menos. Su voto con Morena y aliados era lo que importaba.

Indicativo y significativo, además, para los 13 senadores de la bancada priista que habrán de votar igualmente la extensión del plazo de los militares en las calles la semana entrante.

Sufragio que conllevará muy probablemente —si es a favor de las propuestas priistas de Yolanda de la Torre y Cristina Ruiz—, el rompimiento de la alianza Va por México (PAN, PRI, PRD).

Ha trascendido que tres senadores romperían su participación en el bloque opositor y votarían a favor de la reforma al 5° transitorio de la Constitución: El mexiquense Eruviel Ávila, el sinaloense Mario Zamora y el guerrerense Manuel Añorve. Habrá que verlo. Porque también se menciona que más senadores priistas estarían reconsiderando su posición. La fotografía del titular de la Defensa con sus compañeros diputados pesó en ellos, y no quieren echarse en contra a los militares.

Además, con la coyuntura en que se presentó la iniciativa, es claro que “hubo una recomposición de la relación Morena-PRI-gobierno”, como bien reconoció el senador Ricardo Monreal. Para lograr la mayoría constitucional, Morena y sus aliados requieren los votos completos de los priistas. O bien, algunos más de la oposición, sea del Grupo Plural, Movimiento Ciudadano, del PRD o de Acción Nacional.

Y en ello está precisamente el coordinador de los morenos, Monreal, y así se lo hizo saber ayer a Adán Augusto López, secretario de Gobernación, quien apareció por segunda vez en el Senado en menos de una semana.

GEMAS: Obsequio del general secretario Luis Cresencio Sandoval: “Quienes integramos las instituciones tenemos el compromiso de velar por la unión nacional y debemos discernir de aquellos que, con comentarios tendenciosos generados por sus intereses y ambiciones personales, antes que los intereses nacionales, pretenden apartar a las Fuerzas Armadas de la confianza y respeto que deposita la ciudadanía en las mujeres y hombres que tienen la delicada tarea de servir a su país”.

POR MARTHA ANAYA

MARTHAMERCEDESA@GMAIL.COM

@MARTHAANAYA

MAAZ