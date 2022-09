Deberían agradecerle al PRI

Lejos de lamentarse, PAN y PRD tendrían que agradecer al presidente del PRI, Alejandro Moreno, haber roto la alianza. Panistas y perredistas tendrían que tomar la ruta de salida de esa coalición lo antes posible, y desentenderse del tricolor, el partido más perdedor de los últimos 4 años: ha perdido 10 gubernaturas que estaban en sus manos. Cargar al PRI de ‘Alito’ no solo acarrea enorme desprestigio, sino que vuelve indefendible a los ojos del ciudadano la unión sobre quien trae a cuestas señalamientos y denuncias por corrupción y enriquecimiento ilícito.



Pero dejemos de lado a Moreno Cárdenas, que luce decidido a lo que sea con tal de evitar el desafuero y salvarse de la cárcel, y quien tomó la decisión de faltar a su palabra empeñada hace apenas un par de meses, cuando comprometió a su partido y a sus legisladores a no meterle mano a la Constitución, para después proponer reformarla satisfaciendo al presidente López Obrador, con la presencia del Ejército y Marina en las calles hasta el año 2029. Centrémonos en lo que tendría que significar el principal argumento de la unión partidista: la competitividad electoral. ¿Qué tan redituable es la alianza para el PAN y PRD? Veamos los datos.



En 2018, la 4T no tenía ninguna gubernatura. Cerrarán este 2022 con 22 gobiernos estatales; el PAN solo será gobierno en cinco (Chihuahua, Querétaro, Yucatán, Guanajuato y Aguascalientes), el PRI en tres (Edomex y Coahuila, que estarán en juego el próximo año, y Durango) y MC en dos (Jalisco y NL). De las 21 gubernaturas que se han jugado el año pasado y este, la alianza entre los tres partidos solo ha ganado dos (menos del 10%). Donde el PAN ha ganado, salvo en un caso (Aguascalientes) compitió sin el PRI. Morena y sus aliados tienen una tasa de éxito del 75% en el terreno de las gubernaturas. Ese dato es inversamente proporcional a la de fracaso de PAN-PRI-PRD unidos.



La alianza es un Frankenstein que los mexicanos no entienden. Los votantes del PRI, por ejemplo, no se sienten cómodos votando por el PAN. Los del PAN, prefieren hacerlo por MC que por el PRI. Morena se alimenta de las estructuras priistas (no se explica de otra forma el triunfo dos a uno de los candidatos morenistas en estados gobernador por el PRI, como Hidalgo y Oaxaca). MC cacha a los panistas inconformes (como en Campeche o NL, el año pasado).



***



Asomarse a los datos estado por estado, ayuda a contextualizar y dimensiona el fracaso. El caso Aguascalientes, donde ganó la alianza, ilustra. ¿Ganó la alianza? Sí. ¿Funcionó la alianza? En todo caso, el PAN obtuvo el triunfo a pesar de sus aliados.



El PAN en 2016 tuvo más votos que en este 2022. Los votos sumados del PRI, PAN y PRD en la contienda por la gubernatura en 2016, fueron 377 mil. Pero este año, esa alianza sacó 250 mil; 120 mil votos menos que hace seis años. En contraste, Morena obtuvo hace seis años 14 mil votos y este año 155 mil.



Y si revisamos entidad por entidad, el diagnóstico es parecido. De los seis estados en disputa este año, los seis eran gobernador por PAN o PRI. Ahora, en uno gobernará un priista, en otro una panista y en cuatro un morenista.



¿La alianza PAN-PRI-PRD es una fórmula ganadora? No lo parece.

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

M.LOPEZSANMARTIN@GMAIL.COM

@MLOPEZSANMARTIN

CAR