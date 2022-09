La derecha mexiquense desesperada

El bloque de derecha en el Edomex volvió a tener una semana con dificultades, el ataque al abanderado de acción nacional no cesó, es más se recrudeció apuntando a un origen interno. La decisión del priismo nacional de acompañar la permanencia del ejército en las calles los confrontó con sus aliados PAN, PRD en una guerra de declaraciones, exigencias y advertencias de cancelación legislativa y electoral de la alianza derechista que ha dejado en mutis a diputades federales de la derecha en el Estado de México.

¿Y esto por que es un asunto de todes? Por más que la derecha mexiquense intente generar la impresión de que la alianza electoral del PRIANRD es en beneficio de la población del estado argumentando en su narrativa que este acompañamiento en la elección de 23 no es una vulgar suma aritmética de votos sino una profunda reflexión sobre un eventual gobierno de coalición, sus diferencias comienzan a salir a flote.

Cómo explicar los durísimos golpes en contra del más aventajado por no decir único candidato de PAN desde un periódico cuyo sello característico ha sido el respaldo a la oposición a la 4T, en dicho ataque el panismo se ha tenido que defender prácticamente solo, el priismo ha guardado un estruendoso silencio. En la votación sobre la Guardia Nacional el PRI se alineó a los planteamientos de MORENA, en respuesta el PAN amenazó la disolución de la alianza legislativa pero el amago llegó hasta el congelamiento de la alianza electoral y mientras el PAN mexiquense sostuvo la decisión de su dirigencia nacional, el colmilludo PRI dijo mantener viva la alianza a pesar de esas desavenencias nacionales.

Los resultados de los gobiernos municipales ganados por la alianza de la derecha no demuestran que esa suma sea en favor de la ciudadanía y por ello al PRIANRD le urge la consolidación en el legislativo de la propuesta de gobiernos de coalición que por un lado lograría amalgamar su alianza materializado cómo dividirse los espacios de un eventual gabinete y al mismo tiempo darle un segundo aire al discurso de que no se trata de sumar por sumar, sin embargo hoy están contra reloj y han recurrido a las fuerzas políticas menos representativas en cantidad de curules, pues de no lograr la modificación antes del 27 de septiembre los efectos de esta iniciativa no serían aplicables para el resultado de la próxima elección.

Por si esto fuera poco y ya en la absoluta desesperación durante la semana anterior aparecieron anuncios espectaculares de una de las aspirantes priistas que siendo la más recalcitrante crítica de López Obrador intentó vincular su imagen a la del Presidente de la República colocando una fotografía de la también funcionaria publica con la leyenda “AMLO aprueba” adjudicándole la iniciativa a un diario del oriente del Edomex. La derecha se dice preparada, pero en realidad está desesperada.