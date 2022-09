Educación: Si hubo premio o castigo, fue manipulación

‘Cuando uno intenta controlar es que la neurosis es muy grande’. Aunque es una frase que podría sonar fuerte para algunos, es la realidad de muchos otros. Un padre o madre neurótica se distingue por cosas sencillas.

Control viene del francés ‘controle’, que a su vez viene de ‘contre role’, es decir ‘contra el rollo’, o el duplicado de la copia. Con ello eso es como generalmente nos han formado. La neurosis gobierna a las personas y dejamos de ser sabios, nos volvemos cobardes.

Todo es una programación, desde cómo actuamos con nuestras parejas, hasta porqué ejecutamos una orden inmediata o no.

¿Qué pasaría si nos desprogramamos y si nuestros padres se desprogramaran de todas las costumbres tóxicas de su desarrollo? Habría niños sanos y felices; sociedades y personas equilibradas.

No es culpa de nadie. Simplemente no nos hemos dado cuenta de la facilidad con que uno se puede desprogramar.

Un ejemplo básico de la programación es la educación en todos sus niveles, de ahí que si hubo premio o castigo se llama manipulación, no educación; el niño no comprenderá el cómo sino el porqué. Dicho de otra forma, nos convertimos en efecto, no en causa, y para desarrollar el espíritu interno necesitamos ser causa, no efecto, esto quiere decir que seamos el inicio de todo, no el resultado de lo que nos han dicho.

Pensemos en nuestras escuelas mexicanas y el cómo nos “educaron” a todos: por medio del premio y castigo… Entonces ¿qué somos?... Replicas, copias, seguidores, adoradores, ¿eso quieres que continúe siendo para tus hijos?

Lamentablemente la gran mayoría de nuestras instituciones educativas apelan al premio y castigo. ¿Qué niños están desarrollando?; niños controlados, borregos.

Así es el camino que sigue la Cuatro T. Ahora, con la nueva titular de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, la cosa no cambiará, menos porque ella viene de esa misma programación, recibió un premio simplemente por ser leal, si lo merece o no es otro tema, pero de ahí partirá su dirigencia: Obedecer órdenes, en lugar de generar cambios.

Pobres de nuestras niñas, niños y adolescentes, a quienes en realidad a nadie le importa su futuro, mucho menos a la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Ahora, con la aplicación de los tres programas educativos que comenzaron a andar en 960 escuelas a inicios de este nuevo ciclo escolar 2022-2023, todo se pone peor. Me decían algunos profesores de escuelas rurales que no tienen idea de cómo aplicarlo, no les dieron la información suficiente y andan dando tanteos a palo de ciego, porque, además, resulta que los nuevos libros no van acorde con los nuevos planes de estudio. Todo un desorden.

Entonces, si entendemos que tenemos un sistema educativo colapsado, el cambio debe comenzar desde casa. Todos podemos cambiar siempre y cuando nos demos cuenta de lo que somos. Si la escuela no nos ayuda a mejorar las aptitudes de nuestros hijos, a controlar sus emociones y canalizarlas, lo que debemos hacer es ayudarles, y ¿cómo lograrlo? Haciendo el cambio interno, después viene todo, convirtámonos en causa, no en efecto.

POR KARINA ÁLVAREZ

K.ALVAREZ.ROSAS@GMAIL.COM

@KAFARK84

PAL