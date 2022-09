A los tibios ni Dios los quiere

Lo que muchos interpretaron el jueves como una tregua al monrrealismo con la vista de Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, al Senado de la República, fue precisamente todo lo contrario: la declaración de guerra la dejó el funcionario federal en la mesa, frente a frente.

Entraba al recinto Parlamentario enpoderado y enrachado López Hernández después del arrodillamiento de Alejandro Moreno, quien tras ser emboscado siguió el guion que le escribieron para terminar rendido frente al general secretario de la Defensa al entregarse él y todos sus diputados y diputadas priistas con el compromiso de sacar la reforma que amplia el periodo de 5 a 9 años de las Fuerzas Armadas en las calles del país.

"Es momento de estar unidos en torno a un proyecto de nación y aunque pueda sonar autoritario e impositivo se los digo así con franqueza: el gobierno de nación no admite titubeos, un proyecto de nación como el que encabeza Andrés Manuel López Obrador requiere de la unidad y el compromiso de todos, de quienes estamos en puestos de gobierno, pero sobre todo de quienes nos representan en el Poder Legislativo", advirtió el secretario de Gobernación en el Senado antes de que le pusiera la mano en el hombro a Ricardo Monreal, coordinador del grupo de Morena.

Estaba iniciando le sesión para discustir en el Senado pasar la Guardia Nacional a la Sedena. Monreal tomó acuse de recibo y tan solo unas horas después hizo justo lo que López no quería: el senador de Morena titubeó alebosamente al cambiar de última hora el sentido de su voto, lo que era un sí garantizado a la propuesta lopezobradorista terminó en abstención. La iniciativa no tuvo problemas con el resto, pero el titubeo de Monreal puso iracundo a Andrés Manuel López Obrador.

En la guerra desatada el misil salido desde el recinto de Reforma e Insurgentes al Palacio Nacional, abrió la refriega desde una zona estrategica para Monreal: el cañonazo a manera de contraataque se escuchó fuerta la mañana del viernes en Zacatecas.

“Es su libertad. No estoy de acuerdo con su postura. Está abalando la falsedad, hipicresía y plitiqueeia del conservadurismo de México pero somo libres”, dijo AMLO en Zacatecas, donde realizó una conferencia, en compañía de David Monreal, hermano del Ricardo. Ricardo Monreal no dejó que acabará el día y aprovechó una visita de estudiantes al Senado para usar el momento que volvió a abrir fuego: "Nunca regateen ni cambien sus principios por dádivas, amenazas u ofrecimientos de accesos. Defiendan en lo que creen, sean congruentes toda su vida, aunque vaya de por medio en ocasiones tropiezos y temporalmente ingratitudes o incluso incomprensiones. No les importe eso. Sigan adelante. Venzan obstáculos, resistencias”, les dijo a jóvenes.

El mensaje está claro: lo que confirman monrealistas es que no van a permitir al presidente que vuelva a elegir al candidato de la sucesión cuando en otros, el propio Monreal y Marcelo Ebrard han sacrificado sus aspiraciones en una lucha de 20 años apoyándolo para llegar al poder, siempre se trató de él, pero ya no.

Saben que López Obrador los puso a competir antes para que se destrozaran y así poder elegir a su sucesor, que en una de esas ni siquiera está entre los suspirantes abiertos.

UPPERCUT: ¿Irá a ser Beatriz la candidata?

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

