La alianza, herida

Otra semana agitada en la política nacional. Una de las tantas que se ven en el horizonte con la sucesión adelantada. Y en el tema legislativo, el presidente López Obrador tuvo triunfos significativos, con la aprobación del traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y la maniobra que tiene al borde del rompimiento a la alianza opositora PRI-PAN-PRD.

El PRI le hizo el trabajo sucio a Morena y a Palacio Nacional con la presentación de una iniciativa de la diputada Yolanda de la Torre para que se extienda hasta 2028 el plazo para que militares sigan en tareas de seguridad pública. Una confirmación de que Alejandro Moreno, Alito, ha servido a dos amos y solo con uno de ellos quedó bien.

Jesús Zambrano, líder nacional del PRD, me confirmó en entrevista en Heraldo Radio que el miércoles en la noche tuvo lugar una tensa reunión entre él, Marko Cortés y Alejandro Moreno, donde le reclamaron al líder del PRI que no haya respetado la moratoria constitucional a las iniciativas del Presidente. No hubo acuerdos. Reconocen que la confianza entre los tres está muy lastimada, pero me dijo que tienen la esperanza de que la unión hoy suspendida aún pueda salvarse.

Si, como están las cosas planeadas, la iniciativa priista sigue su curso legislativo, Zambrano me confirmó que aunque los diputados la aprobaran, la bancada tricolor en el Senado votaría en contra de ella, en bloque con la oposición; una interesante jugada con la que podrían argumentar que no se rompieron compromisos. Pero todo puede pasar.

Mientras algunos piensan que la alianza puede seguir con vida, es momento de ver su efectividad electoral: de las 20 elecciones estatales en 2021 y 2022, los tres partidos aliados únicamente lograron retener tres, las cuales no tienen un peso electoral sobresaliente.

En medio de la pausa, una nueva oposición a Palacio Nacional podría tomar forma en el Congreso. Los Coordinadores de Movimiento Ciudadano ven la posibilidad de una alianza legislativa con el Partido Acción Nacional, mas no así en el terreno electoral. Un movimiento que puede ser redituable para los naranjas, siempre y cuando logren algo. Por lo pronto, Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, ya aventó la primera pedrada y declaró que la coalición Va Por México era endeble. En el ámbito legislativo, la alianza tiene también resultados negativos. Si bien se impiden las reformas constitucionales, con la mayoría simple de Morena y sus aliados les han sacado la vuelta. No es lo mismo en el Senado, donde el llamado “bloque de contención” ha logrado frenar aplanadoras y fast tracks. Ese bloque no fue un acuerdo entre los líderes partidistas. Quizá por ello Miguel Ángel Osorio Chong se está convirtiendo en el contrapeso a Alejandro Moreno, quien pese a viento y marea se aferra a la dirigencia nacional.

Sería otra figura que sale del Senado, ese recinto del que Ricardo Monreal ha proclamado su independencia del ejecutivo.

POR CARLOS ZÚÑIGA PÉREZ

COLABORADOR

@CARLOSZUP

MAAZ