Morena y sus leyes a la Carta

Desde el día uno en que Morena entró al poder, se dedicó a torcer la Constitución, a violentar día con día nuestra Carta Magna, para hacer sin lugar a dudas lo instruido, lo que se vaya ocurriendo, o lo que vaya necesitando el inquilino sexenal de Palacio Nacional.

Actualmente, la mayoría de las Leyes, “modificadas” o “propuestas” han tenido dedicatoria, como la “Ley Taibo”, donde se suprimió el requisito de ser mexicano por nacimiento para poder dirigir los órganos federales; la “Ley Bonilla”, que buscaba que una persona se perpetuara en el poder, a través de maniobras legales.

Y hoy, me gustaría detenerme en Veracruz, porque es mi estado, porque soy jarocho, pero también porque es necesario y urgente, que otras entidades se enteren de los atropellos y violaciones a las leyes que aquí ocurren: Primero fue la ocurrencia de aplicar el delito de ultrajes a la autoridad que metió a más de mil veracruzanos a la cárcel en unos cuantos meses y que más tarde fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Y ahora, el atropello más reciente, la llamada “Ley Nahle”, votada el martes pasado, con la marcha de Zacatecas como fondo musical, y con la cual se reconoce como veracruzanos a las personas no nacidas en territorio estatal, y que fue aprobada por los Diputados Locales como parte de un capricho del gobernador veracruzano Cuitláhuac García, para heredarle su desastre gubernamental a la hoy secretaria de Energía, Roció Nahle García, una de las funcionarias consentidas del presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Lo más incongruente de todo fue que, quienes dicen que el pueblo manda, olvidaron pedir la opinión de la ciudadanía, en esta ocasión no hubo consultas ciudadanas y a ningún veracruzano le preguntaron lo que pensaba, la única opinión válida, fue la del gobernador para beneficiar a quien pretende sea su sucesora en 2024, Rocío Nahle, originaria de Río Grande, Zacatecas.

Tanta es su desesperación y premura que convocaron a una sesión extraordinaria virtual, con una duración de menos de dos horas, para votar un único punto, y no pasaron ni 72 horas, cuando más de 100 municipios veracruzanos -gobernados en su mayoría por Morena-, ya habían sesionado y votado a favor de la reforma al artículo 11 de la constitución local, hecha a la medida para la titular de Sener.

El partido en el poder no es diferente, es igual que quienes ha criticado por tantos años y está repitiendo paso a paso lo que “juró destruir”, hoy usa los Congresos locales, como una oficina de trámite sin independencia del Ejecutivo Estatal, convirtiéndolos en una verdadera oficialía de partes.

Morena hoy hace leyes a la carta, pero el que hagan reformas con dedicatoria y postulen a una persona de otro Estado, no les certifica de ninguna manera que vaya a ser gobernadora, y como ya lo he dicho en diversos espacios, no se baila igual la marcha de Zacatecas que el Tilingo Lingo.

Los veracruzanos somos trabajadores y capaces para desempeñar cualquier encomienda, no tenemos que soportar la creación de leyes hechizas para beneficiar a personas en lo individual, no permitiremos que las agendas personales, sigan decidiendo el rumbo de la entidad.

En Veracruz no se necesitan extranjeros que nos gobiernen, esta afrenta no la pasaremos por alto, los jarochos, y desde la huasteca alta, el Totonacapan, Sotavento, el Papaloapan, los Tuxtlas y la zona Olmeca, le demostraremos a Morena que en el estado si hay veracruzanos que saben gobernar.

POR JULEN REMENTERÍA

SENADOR DEL PAN

@JULENREMENTERIA

CAR