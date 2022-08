La propuesta ecuménica de Hola Cash

A mediados de mayo, un banco bloqueó mi tarjeta de crédito, minutos después de comprar boletos de tren para unas vacaciones en Europa.

El bloqueo ocurrió justo después de recibir una llamada de validación en la que se verificó mi identidad; es decir, fue innecesario y erróneo. Se resolvió varias semanas después.

No soy el único a quien un banco le ha bloqueado la tarjeta de crédito por compras digitales que el sistema califica como riesgosas. Miles de ventas se pierden a diario porque los sistemas de las instituciones financieras no se hablan entre sí. Ya que, si una empresa opera con el banco X, pero recibe el pago del consumidor con una tarjeta del banco Y, existe una alta probabilidad de que la transacción sea declinada e incluso la tarjeta bloqueada (como en mi caso).

Una compañía joven que está resolviendo este problema es Hola Cash, un emprendimiento lanzado por Leonardo Estrada, quien está creando una plataforma ecuménica de transaccionalidad electrónica para todos los bancos; es decir que, al no estar afiliada a ningún banco en particular, obtiene la confianza de todos.

¿Qué hace la plataforma? Corre validaciones en todo el sistema financiero a fin de verificar identidades y evitar declinaciones y bloqueos.

En pocas palabras: su propósito es que las transacciones de comercio electrónico se aprueben. Suena simple, pero es más complejo de lo que parece, porque en la actualidad se rechaza 37 por ciento de las transacciones digitales.

El sistema de Hola Cash está funcionando. La tasa de aprobación en sus más de 150 comercios afiliados está arriba de 90 por ciento, y está reduciendo el fraude y los contracargos hasta bajarlos a 0.59 por ciento. La empresa está enfocada en que se acepten todos los métodos de pago, desde CoDi, hasta efectivo, tarjetas de crédito y débito, SPEI, etcétera.

Estrada está en proceso de levantar capital. En los siguientes meses pretende levantar 10 millones de dólares, en lo que será su tercera ronda de financiación. En la ronda anterior levantó ocho millones de dólares de instituciones como Trilogy Equity, LRI Vision Partners, Pioneer Square Labs, Infinity Group, Alumni Ventures y WS Investment Company.

TV AZTECA

Desde que en febrero de 2021 TV Azteca adoptó medidas para garantizar su continuidad operativa, ha logrado amortizar más de tres mil 300 millones de pesos. A pesar de eso The Bank of New York Mellon —en su calidad de representante común de los tenedores de bonos— dio aviso de vencimiento anticipado del bono de deuda que vence en 2024 por 40

millones de dólares, lo que reflejó el desinterés de fondos como Fidelity Investments, Cyrus Capital Partners, LP y Contrarian Capital Management para conocer el adverso entorno de la industria de la televisión durante la pandemia. A pesar de ello, Azteca dijo ayer que se mantiene abierta al diálogo con estos tenedores de bonos.

POR CARLOS MOTA

WHATSAPP: 56-1164-9060

TIKTOK: @SOYCARLOSMOTA

PAL