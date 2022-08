El principal error de la oposición, y no se vayan con la finta

Cero y van dos que el PAN le madruga al resto de la oposición política. La diferencia es que, en este caso, lo que hace Marko Cortés es una finta.

Acción Nacional le madrugó a la alianza de la que formaba parte en el 2018 con Ricardo Anaya; ¿lo vuelve hacer ahora en el Estado de México con Enrique Vargas del Villar? No del todo. Comencemos por entender de entrada que, en general, ese es el modus operandi de Acción Nacional; razones fundamentales y pretextos los tienen y los han tenido. Los conocemos de sobra.

Desde el desaguisado que ha hecho “Alito” Moreno y la parálisis que parece sufren en el PRI, hasta la falta de señales del otrora poderoso grupo Atlacomulco en la cuna del priismo que es el Estado de México, para decidirse entre Ana Lilia Herrera y Alejandra del Moral. Del PRD, ni siquiera vale la pena hablar.

En este sentido, realmente no sorprende la actitud del PAN comandado por Marko Cortés, pues más allá del candidato que proponen, lanzarlo al ruedo es lo que se tenía que hacer.

Recordemos que Morena ya tiene a su candidata (así sea que se le llame por otro nombre, procurando flexibilizar la ley a su máximo sin romperla) y, por lo mismo, no hay que dejarle el camino tan libre. Mejor es “quemar” al pre candidato Vargas, ya que situaciones para que esto ocurra sobran. Se le cuestionará, por ejemplo, al ex alcalde de Huixquilucan su pasado político (en las redes sociales circulan algunos videos sobre el flamante candidato donde hace gala de su prepotencia en contra de policías de tránsito hace más de veinte años, y una supuesta denuncia por ser golpeador de mujeres). Se enfilarán los ataques hacia él por parte de Morena y aliados, mientras que el TEPJF resuelve finalmente lo de las paridades en las candidaturas de los cargos a gobernadores en Coahuila y Edomex. En otras palabras, todo apunta a que deberá ser una candidata mujer por la coalición Va por México en el Estado de México.

Estando el piso tan parejo, es innecesario, entonces tanto brinco por parte de los integrantes de la alianza ante el madruguete del PAN. Como también las expresiones de otros connotados ex panistas como es el caso de Felipe Calderón quien compartió su opinión en redes sociales: “es increíble la bajeza que está fraguando la dirigencia del PAN, al sabotear las posibilidades de una alianza en el Estado de México”. Total, eso es lo que yo opino.

Ya le dirá Cortés a Vargas que él lo apoyó en sus aspiraciones, pero que deben acatar las cuotas de género indicadas por el INE. Es probable que el mismo aspirante panista sepa que algo así puede suceder.

Así que vamos a lo fundamental, u error del que la oposición no parece salir: sigue sin tener una estrategia y parte de la confusión que eso genera radica en tratar de llegar a candidaturas de común acuerdo. Ya debería estar claro, eso no va a pasar. La mejor forma para que Va por México —o cualquier otra coalición— pueda ser efectiva (y darle la pelea a Juntos Hacemos Historia, así sea marginalmente de acuerdo a lo que indican todas las encuestas en esas dos entidades) es repartirse los cargos por cuotas, NO tratar de llegar a candidatos consensuados.

En este caso, si el PRI termina definiendo Edomex (en virtud de su peso relativo en esa entidad), que el PAN defina Coahuila, o viceversa. Resoluciones salomónicas y más pragmatismo, señoras y señores, pues hasta la fecha el único partido que en verdad les ha madrugado de todas todas ha sido Morena.

Lejos han quedado los tiempos en que tanto Acción Nacional como el Revolucionario Institucional podían ponerse los moños. Parece que no lo han entendido.

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

@MALOGUZMANVERO

