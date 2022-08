PRIAN mexiquense, sin brújula

El mes anterior fue completamente dominado por Morena en la agenda mediática, desde la emisión de la convocatoria para elegir a su hoy coordinadora de Comités en Defensa de la Cuarta Transformación, pasando por las encuestas, los encuentros y hasta los desencuentros de sus dirigentes fueron motivo de primeras planas tanto en medios locales como en nacionales. Morena borró a la oposición, la marginó de la agenda.

¿Y esto por qué es un asunto de todes? Porque ante la aplastante presencia pública de Morena, la derecha nacional y sus filiales mexiquenses sintieron la imperiosa necesidad de salir de cualquier forma en los medios para tratar de equilibrar a la opinión pública y lo hicieron de la peor manera.

Ante el anuncio de Delfina Gómez como coordinadora de Morena el EdoMex, rápidamente y en nado sincronizado salieron opinadores y dirigentes de derecha al ataque contra la maestra con un elemento que era más previsible que el amanecer: la denuncia presentada por el PAN en 2017, cuyo desenlace es público, mientras el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que la multa sólo era aplicable a Morena en términos de fiscalización, la sala superior de la misma instancia desestimó las acusaciones en contra de la hoy coordinadora de Morena. La campaña sucia, al menos con ese elemento, nació muerta.

La narrativa contra Morena además cayó estrepitosamente por otra noticia provocada por el propio PAN. El muy desprestigiado Felipe Calderón salió a recriminar al bisoño dirigente blanquiazul y hasta lo acusó de una bajeza por sostener que Enrique Vargas sería el candidato de PAN, generando la percepción del cierre de las álgidas negociaciones de una alianza que se antoja cada vez más lejana.

Por su cuenta el priismo intentó mantenerse fuera de ese debate y para no salir raspado decidió actuar conforme a su manual acudiendo a la toma de protesta de sus consejos municipales. El dirigente del partido en el gobierno mexiquense tuvo durante la semana un resbalón lingüístico y un momento bochornoso en la región del valle de Toluca. Mientras en la capital mexiquense ante la abrumadora presencia mediática de Morena, Sevilla sostuvo que ganarían la elección con el “respaldo” de Alfredo Del Mazo (de usted la interpretación que prefiera), en Metepec los consejeros se negaron a tomar protesta frente al dirigente estatal, argumentando la falta de invitación al alcalde del municipio. A Sevilla se le hizo bolas el engrudo pues, aunque argumentaba que Fernando Flores no fue invitado por no ser militante, Carolina Monroy le recordó que el PRI también tiene la posibilidad de tener consejeros simpatizantes.

Parece que la desproporcionada atención del PRIAN sobre la agenda de Morena y sus procesos internos no sólo los desdibujó, sino que incluso les generó evidentes crisis internas que deben estar intentando solucionar. Pasaron de la ofensiva al control de daños, pasaron de farol a oscuridad de sus casas.

POR DANIEL SERRANO

LIDERAZGO POLÍTICO DE IZQUIERDA EN EL EDOMEX

PAL