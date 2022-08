Morena: autocrítica necesaria

Desde la conformación de Morena, nuestro gran reto como movimiento social y como partido político de izquierda fue garantizar nuevas formas de hacer política, lejanas al viejo modelo en el que los grandes pactos eran el pragmatismo, la exclusión y el particularismo. El 30 y el 31 de julio, después de siete años, fue momento de renovar la representación distrital del partido, y con ello, tuvimos la oportunidad de ratificar ese compromiso y confirmar que una nueva política era posible. Esta expectativa, sin embargo, se topó de frente con la realidad: el estilo y acuerdos del modelo partidista caduco y que criticamos, nos había alcanzado. Con todo y que esta columna concentra un necesario ejercicio de autocrítica, quiero empezar felicitando y reconociendo a todas las personas que formaron parte del proceso, en especial a quienes se postularon como congresistas y a quienes se afiliaron por convicción y convencimiento.

Ahora bien, la jornada que debía dar cuenta de nuestra vocación democrática y nuestro sentido social, se convirtió en una batalla para ver quién acaparaba más consejerías, desplegando las peores prácticas del clientelismo y la cooptación del voto. Terminamos viviendo un proceso que excluyó, a la par, a las y los militantes de base, y a liderazgos fundadores con trabajo territorial de años; así como a nuevas generaciones. En medio de lo ocurrido, hay a quienes les basta con reducir su análisis a identificar cuáles de los equipos políticos que conforman Morena fueron ganadores y cuáles perdedores. Les tengo una mala noticia a quienes piensan así: el gran perdedor del proceso vivido el pasado fin de semana fue Morena mismo.

Así, el que debió ser el momento de reafirmación de un movimiento que nació por y para la gente, terminó siendo una primera demostración de las deformaciones en las que está cayendo nuestro joven partido. Y esto empieza con los vicios que adquirimos al pasar de ser oposición a convertirnos en gobierno. Muestra de ello es que, mientras en los estados que aún no gobierna Morena el proceso fue mucho más libre y ciudadano; en aquellos en los que sí lo hace, hubo una innegable injerencia de éstos en la jornada de elección. En prácticamente todos hubo un uso visible y descarado de las “maquinarias” gubernamentales para llevar a la gente a las urnas, terminando con centros de votación abarrotados de personas acarreadas por presión o con la compra de su voto, y excluyendo con ello la posibilidad de que nuevas personas simpatizantes se acercaran para ocupar el lugar que les estaba destinado.

Tan sólo en el centro de votación en el cual me correspondió asistir, hicimos una fila de más de dos horas y media, con una organización apenas sostenible, y en la que la mayoría de la gente había llegado por redes clientelares o la consignación de programas sociales. Un dato relevante sobre las consecuencias de ello fue que, del padrón de tres millones 300 mil personas que teníamos desde 2012, pasaríamos a uno de dos millones 500 mil militantes, como resultado de esta jornada.

Con ello, no sólo caímos en las prácticas de los viejos partidos que ni siquiera son útiles para un proceso de renovación como este, sino que demostramos que la gran flaqueza de nuestro movimiento es la desorganización. Problema, además, que fue aprovechado y perpetuado por dirigencias y supuestos liderazgos más preocupados por favorecer una posible candidatura en 2023 o 2024, que garantizar la consolidación de Morena como partido democrático y democratizador. Finalmente, se decidió dar por sentada la trayectoria de quienes lucharon para construir el partido, para terminar con consejerías ocupadas por quienes apenas hace un año nos atacaban desde partidos de oposición. La preocupación aquí es, entonces, que no sólo tuvimos un proceso turbio y caótico. Hoy, mientras la oposición se encuentra desorganizada y los partidos de siempre se enfrentan a la peor crisis de legitimidad en su historia, el gran enemigo a vencer para consolidar el proyecto de nación por el que millones de mexicanas y mexicanos han apostado desde 2018 se encuentra en casa. Y ese enemigo no es otro que la incapacidad de dar cabida al pluralismo y a la representación de todas las causas, por sobre los intereses individuales.

Frente a esto ¿qué nos toca hacer? En primer lugar, defender la voluntad de la gente y reconocer los errores cometidos. No podemos tener miedo a la autocrítica constructiva bajo la excusa de que se daña la imagen del partido. Tenemos, además, que asegurar el cumplimiento de las reglas que garanticen la transparencia, la democracia y la representación. Hay quienes reconocimos que en este proceso era momento de dar pie a nuevos perfiles. Por eso reconozco a todos quienes acatamos la regla de no participar siendo funcionarios públicos o representantes electos. Y, a la par, llamo a aquellos que, siendo funcionarios o funcionarias, ocuparon su posición para hacerse de alguna consejería, a que acaten los estatutos del partido y concedan el protagonismo del cambio verdadero a quien le toca: a la ciudadanía y la militancia.

Esto empieza por un conteo limpio y, de ser necesario, una repetición del proceso conforme a los términos que la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena y el propio Tribunal Electoral dispongan, a raíz de las denuncias que se han presentado desde el primer minuto del sábado. Finalmente, toca comprender que un órgano como el Congreso Nacional de Morena sirve para guiar el programa del partido y las decisiones sobre el mejor rumbo a tomar para lograr nuestros objetivos de renovación nacional, no para garantizar candidaturas individuales. De hecho, no me queda duda, las y los aspirantes a la candidatura presidencial han salido tan afectados por la cooptación del partido como la militancia de base.

Resulta preocupante que hoy, a sólo 16 años del fraude de 2006, la misma frase que retumbó en los muros del Zócalo en la fundación misma del Obradorismo (“Voto por voto, casilla por casilla”) suena ahora al interior de Morena. Es un llamado de atención que, sin embargo, no nos podemos dar el lujo de volver a ignorar. El futuro de lo que hemos logrado está en juego.

POR TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS

DIPUTADO DEL CONGRESO CDMX POR MORENA

@TEMISTOCLESVR

CAR