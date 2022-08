Delfina Gómez, de delincuente electoral a virtual gobernadora del Edomex

*Dicen en Morena que amor con amor se paga y si es en efectivo, mejor. No hubo sorpresas y las aportaciones económicas de Delfina Gómez a la 4t a costa del salario de los trabajadores del municipio de Texcoco, le alcanzaron para ser por segunda vez consecutiva candidata de AMLO al gobierno del Estado de México. Aunque es una burla calificar de honesta a la maestra después que el TEPJF multó con 4.5 millones de pesos a Morena por el financiamiento “irregular” de la entonces alcaldesa de Texcoco a la causa de la 4t, a menos de un año de la elección del próximo 4 de junio su candidatura es una decisión tomada por el presidente y no hay vuelta de hoja. Ahora, tarea para doña Delfina será cerrar cicatrices con Higinio Martínez, Horacio Duarte y Fernando Vilchis que se quedaron con las ganas, porque sus servicios serán importantes en la campaña, aunque llegado el momento cobrarán por ellos. La aún titular de la SEP tendrá que organizar a su equipo para enfrentar adversarios como Enrique Vargas del Villar, ex alcalde de Huixquilucan, quien asegura que con alianza o no, irá por el PAN; a Movimiento Ciudadano que podría regresar con Juan Zepeda; a las priístas Alejandra del Moral y Ana Lilia Herrera que encabezan la baraja priísta, sin dejar de lado al líder del tricolor en esa entidad, Eric Sevilla. Los tiempos se vienen encima, el PRI no quiere perder su bastión durante los últimos 80 años, y a la oposición le urge un candidato capaz de detener al morenismo que echará mano de todos los recursos, legales o no, para hacerse de la gema de la corona electoral estatal. 12 y medio millones de electores son un formidable bocado en el banquete del 2024.

*El 19 de febrero de 2006, la muerte de 65 de 73 mineros en Pasta de Conchos, Coahuila, fue una tragedia que la oposición aprovechó muy bien para sumarse a las denuncias acerca de las condiciones de explotación y miseria de los trabajadores mineros y sus familias. A 16 años de aquel evento, la precariedad en el trabajo del gremio, la inseguridad en esa actividad y la pobreza de sus familias sigue igual. No existe un registro certero de quienes son los concesionarios de esas minas, no hay certificación ni adiestramiento de los trabajadores, no hay supervisión de las condiciones y la legalidad de las minas y pozos. Hoy, el rescate de otros 10 mineros va contra reloj y se agotan las posibilidades de encontrarlos con vida. En 16 años no se aprendió nada.

*Mientras Alito Moreno se aferra a la dirigencia del PRI, a trabajadores del partido sin deberla ni temerla les están dando las gracias por sus servicios. Nos comentan que en varias áreas del complejo principal del priísmo los trabajadores están perdiendo su empleo bajo el argumento de que en ese instituto político “no hay recursos”. Pero eso si, en los últimos meses Moreno Cárdenas y sus cercanos han hecho enormes gastos en viajes al extranjero incluso en vuelos privados, además de hacer modificaciones de imagen a la sede nacional de Insurgentes Norte que han costado varios millones de pesos.

*Vaya una calurosa felicitación al doctor Alejandro Madrigal Fernández, destacado inmunólogo, hematólogo, biólogo molecular y eminencia en el estudio de médula ósea y referente mundial en trasplantes de células madre. Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, Harvard y Stanford, el doctor Madrigal será honrado como Oficial de la Orden del Imperio Británico por su aporte a la lucha contra los diferentes tipos de cáncer en sangre en el mundo. Actualmente, el doctor Madrigal Fernández reside en Londres y su aporte a la ciencia tiene que ver con los 40 millones de donantes de médula ósea registrados en la actualidad, y con la integración del primer banco de cordón umbilical en el Reino Unido. Orgullosamente Puma, el doctor Madrigal me comentó que será investido en próximos días por la Reina Isabel II en Kensington Palace. ¡Enhorabuena a este mexicano de excelencia!

