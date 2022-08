S e dice que las personas creíbles consiguen conquistar el respeto de los demás. Dice mi padre, un hombre muy sabio, que lo único que podemos dar es nuestro nombre y nuestra palabra, los cuales se construyen por medio de la coherencia que habita en nuestras acciones.

Las circunstancias parecidas o comunes, nos unen con otros seres humanos, pero lo que realmente nos aproxima es la confianza, la verdad y la lealtad.

Las relaciones humanas son un tejido trenzado por diferentes hilos. Genes, coincidencias, amores, traiciones, simpatías, obligaciones y todos los etcéteras que nos acomode incluir.

La credibilidad es el cimiento de las relaciones. Da seguridad puntual y tranquilidad permanente, dos ingredientes complicados de encontrar hoy en día en el mundo en el que vivimos, por eso cuando esta se pierde, todo lo construido se evapora.

Esta es antigua, si fuera un personaje, me gusta imaginarla como una mujer que ha vivido muchas vidas, que no es excesiva ni redundante, la cual tiene la misión de saber ser, de cumplir y honrar su palabra. No es juguetona, ni regatea el valor de los otros. Como decía mi abuela, es una mujer de una sola pieza.

Actualmente nos desenvolvemos en un mundo en donde actuamos sin consciencia y desde la conveniencia, y esas posiciones nos hacen corromper la credibilidad. La falta de compromiso, el egoísmo y el pensamiento táctico, nos nubla la visión a la hora de querer tomar la decisión correcta en situaciones complejas, afectando a toda costa nuestras relaciones humanas, incluso puede llegar a dañar hasta nuestras propias ideologías.

En toda relación, la pasión es la temperatura del descubrimiento, y la credibilidad, el clima perfecto para la permanencia. Si ésta fuera una planta, sería muy delicada, si no la riegas se muere, pero si la riegas de manera exagerada se ahoga al sentirse asfixiada.

La aceptación viene de la mano de la verdad y esta surge cuando desde nuestra capacidad cognitiva tenemos la buena voluntad de admitir que los hechos son lo que son y no los podemos cambiar. A la verdad no hay que darle la espalda, porque ésta, tarde o temprano, volverá hasta que la podamos mirar de frente.

La credibilidad es prima hermana de la honestidad, la prudencia, el compromiso y el conocimiento. Llegamos a ella a través de nuestros valores personales, que al final es lo único que nos construye, pero lo primero que se esfuma cuando son opacados por la tentación.

La congruencia y la fidelidad también son piezas claves en este juego que es la vida, son el bálsamo del ritmo de los latidos de nuestro corazón. ¿Pero cómo vamos a ser congruentes y fieles a los otros, cuando en ocasiones no lo somos ni con nosotros mismos? No le puedo dar al otro, lo que no soy capaz de darme a mí.

En resumidas cuentas, la credibilidad es el resultado de los factores antes mencionados, así que como lo escribí hace un tiempo: Construyamos la confianza sin fianza y el amor sin impuestos. Es la única manera de honrar nuestro nombre y nuestra palabra.

TESI TAFICH ROMO

tesi@frontdesk.mx

IG: @tesitafich

MAAZ