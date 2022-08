Aprendo a descansar, no a renunciar

Entre varias reflexiones que nos llegan por tantas redes sociales que actualmente existen, me encontré con ésta de la cual desconozco su autor porque existen varias versiones, pero, sin duda, me hace todo el sentido del mundo en dos vías.

Si bien es cierto, hay ocasiones en las que es necesario renunciar a ciertos contextos, trabajos o relaciones para darle paso a nuevas experiencias, convirtiéndose en una renuncia, desde mi punto de vista, completamente válida. Sin embargo, al mismo tiempo creo que hay una renuncia evitable si logramos crear un balance adecuado entre nuestra vida personal y nuestra carrera profesional.

Soy un ser humano, sin duda me canso, pero a lo largo de los años y aunque no lo parezca he encontrado formas de hacer una pausa para equilibrarme y seguir adelante.

Sé que esto cuesta trabajo porque soy la primera en no darme un respiro en mi agenda, pero cuando lo hago, me doy cuenta de las pequeñas cosas que me hacen ser la mujer que soy. Darme cuenta de que soy empresaria, filántropa, emprendedora, CEO, mamá por tres, esposa, compañera de trabajo, pero antes que eso soy Michelle, una persona que ama pintar lienzos, que adora los legos y pasar buenas tardes y noches entre amigos y familia.

Creo que se ha romantizado mucho la filosofía del “no pares”, “sin dolor no hay éxito”, “trabaja, trabaja y trabaja”. Es momento de decir que son formas de pensar insostenibles en el largo plazo.

En el proceso de alcanzar un objetivo pueden surgir dudas, miedos y deseos de tirar la toalla. No porque seamos débiles, sino porque somos humanos.

En cuántas ocasiones ha pasado por nuestra mente un “ya no puedo más” y lo ignoramos, pasando por arriba de nosotros sin escucharnos y poniendo en riesgo otras áreas de nuestra vida; y peor aún acumulando ese hartazgo y cansancio hasta el momento en que se convierta en una bomba de tiempo imparable.

Tomando en cuenta esto, creo que hay dos posturas a seguir; la primera, adoptando una filosofía que no nos invita a descansar y por lo contrario a continuar la cual muy probablemente nos lleve a renunciar, y la segunda es una postura en donde la mentalidad se inclina más hacia aprender a descansar en lugar de renunciar y entender que el descanso forma parte de nuestro camino al éxito.

La perseverancia, la disciplina y la resiliencia son cualidades que resultan imprescindibles para continuar los esfuerzos necesarios para obtener nuestros objetivos, pero así como la perseverancia, la disciplina y la resiliencia son importantes, también la pausa, el descanso, los momentos recreativos y el tiempo personal son vitales para ser las y los profesionales que queremos ser.

Descansar no nos hace menos profesionales, nos acerca mucho más a nuestras metas. Paso a paso, no poquito a poquito.

POR MICHELLE FERRARI

