Difundir rumores daña la vida pública de México

En el Senado de la República ocurrió un hecho que rompió con una tradición. Se abrió al escrutinio público la renovación de la presidencia de la Mesa Directiva. Por vez primera , quienes buscamos presidir la Cámara de Senadores lo anunciamos con antelación, dimos a conocer nuestras propuestas y, al menos en mi caso, iniciamos un proceso de diálogo y comunicación permanente con cada senador para enriquecer nuestra propuesta. La renovación de la presidencia del Senado para nosotros significa la oportunidad de recomponer la relación entre los Poderes de la Unión.

Articular de nuevo la comunicación y relación con el Poder Ejecutivo, en particular con el Presidente de la República, es el eje transversal de nuestra propuesta. Se aproximan los dos años de cierre del sexenio y la consolidación y continuidad de proyecto son tareas que nos apremian. Así como existen propuestas por parte de los aspirantes, también hay rumores que se propagan con rapidez. En mi caso, se desencadenó una campaña de desprestigio y odio hacia mi persona. Los rumores, las mentiras, las verdades a medias, el manejo impreciso de la información se han hecho presentes.

De igual manera se han difundido rumores: “Dicen que el Presidente ya decidió”. Es importante rechazar contundentemente estos rumores, informar a la ciudadanía y aclarar que nuestro Presidente no tiene las manos metidas en el proceso del Senado. Enfatizo lo anterior porque hemos construido un movimiento que nació del seno del pueblo y que su principal reivindicación es la lucha por la democracia y en contra de la corrupción. Quien encabeza este movimiento evidentemente es el Presidente de la República y es el principal defensor de las reivindicaciones y de nuestro lema “no mentir, no robar y no traicionar”.

Hoy, quienes buscan sacar raja de la desinformación, rumoran que el Presidente “ya decidió”. Difundir el rumor y hacer creer que el titular del Ejecutivo definirá al presidente de la Mesa, y peor aún, hablar en nombre de él para condicionar el voto para uno u otro aspirante, denigra mucho a nuestro proyecto.

Hablar en su nombre, utilizar su palabra para intereses de grupo o personales no sólo falta el respeto a su investidura, falta el respeto al proyecto, a la democracia, a la seguridad nacional. Difundir estos rumores y hacerlos pasar como verdad, daña la vida pública de la patria, amenaza a las relaciones entre compañeros y lastima el equilibrio, respeto y autonomía entre los Poderes de la Unión.

Es público y notorio que quienes actúan de ese modo, lo último que les interesa es la continuidad e integridad de nuestro movimiento. Nosotros hacemos un llamado a la mesura. Recordemos que así como nadie está por encima de la ley, tampoco hay nadie que esté por encima de la autonomía y determinación de quienes integramos el Senado de la República.

Estamos listos para dar el debate, es justo y necesario que el Senado mexicano sea un espacio del pueblo, para el pueblo y camine hacia la transformación con el pueblo.

JOSÉ NARRO CÉSPEDES

COLABORADOR

@NARROJOSE

MAAZ