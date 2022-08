Reencuentro entre juzgadores: diálogos sobre el Sistema de Justicia Penal México-Reino Unido

La semana pasada la Suprema Corte de Justicia de la Nación llevó a cabo una edición más de los Diálogos sobre el Sistema de Justicia Penal en colaboración con el Reino Unido. A este evento, asistieron diversas personalidades del ámbito jurisdiccional británico, como el caso de sir Nicholas John Gorrod Blake, el Honorable Justice en retiro de la Alta Corte de Inglaterra y Gales; los Honorables Justices Maura McGowan y Anthony Hughes, Lord de Ombersley.

Este evento permite reflexionar sobre algunos aspectos de enorme importancia en el sistema judicial británico. La existencia reciente de la Corte Suprema del Reino Unido, creada en 2005 y que entró en funciones en 2009. Tradicionalmente, desde 1876 un grupo exclusivo de la Cámara de los Lores asumió el control constitucional de todo el Reino Unido, encabezados por el lord Chancellor dentro del Law Lords Committe y el Judicial Committe.

Dicho de otra forma, la supremacía parlamentaria, de la que habla John Locke en los Ensayos sobre el Gobierno Civil implicaba la función jurisdiccional de máxima instancia. Del mismo modo, en la introducción de la Ley de Reforma Constitucional de 2005, se alude a esta circunstancia.

Y una peculiaridad del sistema constitucional inglés que siempre nos ha llamado la atención dentro de la tradición jurídica romano-canónica, como aludía John Henry Merryman, la Corte Suprema del Reino Unido exige un control constitucional no formal por la naturaleza consuetudinaria de la Constitución inglesa.

En la misma lógica de los cambios trascendentales en los órdenes jurídicos, en junio de 2008, el sistema penal mexicano tuvo un parteaguas con la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia.

Esta reforma generó la transición de un sistema inquisitivo a un sistema oral acusatorio, el cual garantiza la participación dinámica de las partes. Un cambio sustancial que consistió en la incorporación de los principios de oralidad, publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación que rigen el proceso penal.

Asimismo, con tal modificación constitucional se da un impulso a un Derecho Penal mínimo, esto es, menos invasivo, útil sólo cuando se requiere el poder sancionador del Estado en los agravios más ofensivos a la sociedad y una justicia alternativa que permite la utilización de mecanismos alternativos de solución de controversias.

Por todo ello, me quedo con la siguiente reflexión, después de repasar la lectura obligada de La Constitución inglesa, de Walter Bagehot, y las causas Miller v. Secretary of State for Exiting the European Union, de 2016, y Cherry & others v. Advocate General for Scotland, de 2019:

El papel de los jueces y tribunales en un mundo en el que, incluso, las cuestiones políticas, dejan de ser intocadas cuando de por medio hay vulneraciones a los derechos fundamentales. Una acción cada vez más decisiva sobre la justiciabilidad de cualquier conflicto, una ventana de acercamiento a los justiciables; en suma, un imperio del Ius y la iurisdictio sobre la rei publicae.

POR JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA

MINISTRO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

PAL